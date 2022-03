Vocera alterna de Perú Libre tiene asesor “dinámico”

La congresista y vocera alterna de la bancada de Perú Libre (PL) Silvana Robles, según reveló ayer ‘Cuarto poder’, contrató en agosto del año pasado como asesor a Manuel Narciso Paccori Ludeña.

Paccori Ludeña se encuentra actualmente investigado por el caso Los Dinámicos del Centro, de la presunta organización criminal ligada al partido Perú Libre, la cual habría cometido actos de corrupción en el Gobierno Regional de Junín, traficando brevetes.

Paccori también es cerronista. En los comicios municipales y regionales del 2018, postuló a consejero regional en Junín, pero no fue elegido. Ese año Vladimir Cerrón, el secretario general y líder de PL, salió electo como presidente regional de Junín.

El asesor de Robles, luego de perder en las elecciones, fue contratado como jefe de la Oficina de Licencias de Transporte de Satipo, Junín. La tesis del Ministerio Público es que Paccori operó en esa oficina a favor de la mafia de ‘Los Dinámicos del Centro’.

Incluso, existe una conversación de WhatsApp analizada por la Fiscalía, en la que se confirma que Paccori realizó una transacción a favor del partido. “Doc, deposité 4.000. Para los idearios, el aporte es de Paccori y mi persona”, se lee en dicho chat.

La regidora de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Junín, Maribel Palacios Arias, denuncia que el asesor de la congresista Robles recibe dos sueldos: como asesor del Congreso y otro del gobierno local de esta provincia.

Sucede que el consorcio Nueva Italia, donde Paccori figura como representante legal, ganó en agosto del 2020 una licitación de S/ 700.000 para el mantenimiento de una vía de 12 kilómetros. Pero según comprobó ‘Cuarto poder’, la carretera no luce en óptimas condiciones.

El contrato se amplió el año pasado por la construcción de cuatro badenes a S/ 147.000. La obra debió estar terminada el 31 de diciembre pasado. Pero Palacios Arias dice que no llegó a culminarse el proyecto.

La regidora acusa a Paccori de haber entregado fotos falsas de una obra terminada. El asesor niega esa versión, pero no brinda más detalles.

Silvana Robles no quiso responder