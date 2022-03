Advierten que se busca afectar la lucha anticorrupción

La fiscal suprema provisional María Sokolich Alva y el fiscal superior Omar Tello rechazaron cualquier intento de interferir en las declaraciones de la lobista y empresaria Karelim López Arredondo en su proceso de colaboración eficaz.

En conferencia de prensa, María Sokolich, fiscal suprema de Control Interno, indicó que los mensajes de WhatsApp que se han publicado son falsos.

“Jamás he mantenido ningún tipo de comunicación vía WhatsApp, correo electrónico o incluso de manera verbal ni con el señor Omar Tello ni con algún otro fiscal por temas ajenos a mi función”, señaló la fiscal suprema.

Con voz entrecortada, Sokolich Alva anotó que esos falsos mensajes buscan afectar su honorabilidad para desacreditar su postulación en el concurso que realiza la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para elegir nuevos fiscales supremos titulares.

Fiscales anticorrupción

El fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, Omar Tello Rosales, indicó que hay un permanente intento de desestabilizar el sistema especializado en la lucha contra la corrupción por el éxito que están logrando.

“El último año hemos logrado 1.202 sentencias por delitos de corrupción y tenemos 400 detenciones preventivas, que involucran a altos funcionarios públicos y gobernadores regionales. Nosotros tenemos resultados y eso no les gusta a algunas personas”, indicó.

Tello subrayó que las fiscalías anticorrupción tienen en trámite tres investigaciones que involucran a López Arredondo por los contratos del puente Tarata II, la compra de biodiésel por parte de Petroperú y las actividades del ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

Recordó que en noviembre del 2021 fue un fiscal del sistema especial anticorrupción el que descubrió los 20 mil dólares en el despacho del ex secretario general de Palacio de Gobierno durante una diligencia.

La aspirante a la colaboración eficaz Karelim López ha declarado que el 28 de noviembre, días después del hallazgo del dinero, ella y el sobrino del presidente Rousbelt (Rudbel) Oblitas se reunieron con un supuesto primo del fiscal Tello, al que no identifica, y este les dijo que no todo estaba controlado en la fiscalía.

“Hace años que no tengo relación con mis primos. Además, ¿qué primo? No lo identifica. A la señora Karelim López no la conozco personalmente. Ella no me conoce, cómo puede describir mis características físicas”, subrayó.

Fiscal. Fiscalías anticorrupción tienen resultados, dice Tello. Foto: difusión

López investigada

El fiscal superior señaló que han sido públicas las diversas diligencias que han realizado en Palacio de Gobierno, la casa de la calle Sarratea, el departamento de López, Provías Nacional y Petroperú los fiscales especializados Marco Huamán, por el tema de Bruno Pacheco; Karla Zecenarro Monge, por Provías Nacional, y Norah Córdova, en Petroperú.

Además de las investigaciones que se vienen realizando a ‘Los Dinámicos del Centro’ y otros funcionarios del Gobierno Regional de Junín, vinculados al partido político Perú Libre en Lima y Huancayo.

“Todo los hechos se están investigando. No hay ni habrá ningún encubrimiento. Cuando se relaciona con altos funcionarios se informa inmediatamente a las instancias superiores, a la fiscal de la Nación”, indicó Omar Tello.

Los informes de las fiscalías anticorrupción llevaron a la fiscal de la Nación a disponer el inicio de la investigación al presidente Castillo, que suspendió por mandato constitucional.❖

JNJ evalúa a magistrados supremos

Como parte del proceso de ratificación que inició en setiembre del 2021, la Junta Nacional de Justicia llevó a cabo el 1 y 2 de marzo la entrevista personal a los magistrados supremos.

El 1 de marzo correspondió la entrevista a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y los jueces supremos Javier Arévalo Vela, Víctor Prado, Jorge Salas, César San Martín y Janet Tello.

Este 2 correspondió el turno a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el fiscal supremo Pablo Sánchez, los fiscales supremos adjuntos Alcides Chinchay y Liz Benavides Vargas. Está previsto que la decisión se tome al final de las entrevistas. Son 200 magistrados en ratificación.

JNJ investiga

Junta. Omar Tello indicó que le parecía adecuado que la Junta Nacional de Justicia investigue las declaraciones de Karelim López. “Lo que ella dice no se puede probar porque es falso, no tengo vínculos con personas del Gobierno ni con mis primos”.