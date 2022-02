Periodista denuncia que la sacaron de la PCM por negarse a no darle publicidad estatal al grupo El Comercio

La periodista Ximena Pinto, de larga experiencia en el sector público, trabajaba en el Ministerio de Justicia con el extitular de ese sector Aníbal Torres. Cuando este último fue nombrado premier, Torres le pidió que se encargara de la Secretaría de Comunicación Social, que maneja un presupuesto de 18 millones de soles para publicidad .

“Para este año se debía ver la campaña de inicios de año escolar y la contratación de la central de medios, así como los medios de difusión, entre ellos, televisión y radio a nivel nacional”, explicó Pinto a este diario.

Y prosiguió: “El jueves pasado, el premier debía de firmar el plan de publicidad por lo que preguntó con qué medios se iba a contratar, se le explicó que los medios se les elige de acuerdo a su nivel de audiencia y fue enfático en decir “ que no se le dé un sol a todo el grupo El Comercio porque permanentemente atacaba al gobierno ”.

Pinto añadió: “Se le intentó explicar la dinámica de la publicidad, pero él fue muy intransigente y repetía que seguramente buscaba beneficiar desde mi puesto a este grupo empresarial y que debía entender que la indicación era clara y que no debía haber publicidad para ellos”

La periodista indicó: “Él insistía en que desde mi puesto trabajaba para ellos. Reaccionó de manera desbordada. Yo le aclaré que me estaba atacando de corrupta, que me estaba faltando el respeto, y retiró lo dicho”.

Pinto agregó que el lunes le llevó cifras a Torres. “Lo encontré en un momento más tranquilo y nuevamente intenté retomar la conversación, explicarle, accedió a escucharme, pero me dijo que la decisión estaba tomada y que no dependía de él. Le pedí que hablara con quien considerara conveniente, pero que la decisión publicitaria dependía de un criterio técnico, y los alumnos y padres tenían que informarse de manera adecuada, porque había encuestas las cuales revelaban que Lima tenía la mayor parte del desconocimiento de la campaña escolar”, comentó.

PUEDES VER: Aníbal Torres y ministros informaron sobre las últimas decisiones del Gobierno este miércoles

Incluso, Pinto dijo que habló del tema con los asesores del presidente, Pedro Castillo. “Me dijeron que iban a ver la manera de convencerlo al presidente porque tampoco estaban de acuerdo. Me llamaron en la noche y me pidieron una propuesta para rebajar técnicamente el porcentaje”, explicó.

“Pero hoy vino mi jefe con un discurso contrario y me acusó de andar diciendo en Palacio que yo iba a favorecer a un medio. Y de ahí me dijo que no se le iba a dar nada al medio en cuestión. Y cuando yo le dije que entonces me iba a tener que ir, me dijo que me fuera”, concluyó Pinto.