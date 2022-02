Arequipa: este lunes, Comisión de Agricultura emitirá informe final sobre la adenda 13 de Majes II

Luego de más de 40 días, la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa (CRA) se reunirá este lunes a la 1.00 p. m. para emitir el informe final sobre la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II.

En conversación con Radio Libertad, el consejero Harberth Zúñiga señaló que se presentarán dos dictámenes: el de mayoría, representado por el presidente de la comisión Elmer Pinto, el cual se inclina por la no suscripción del documento; mientras que el suyo de minoría, el cual apoya la firma.

Zúñiga hizo hincapié en diversos aspectos técnicos sobre el debate de la adenda 13 como, por ejemplo, las recientes declaraciones de Pinto respecto al costo del agua, necesidad de empleo, opinión de Contraloría y otros.

“Debe entenderse que no estamos haciendo una auditoría a Majes Siguas II; estamos en la fase de ejecución contractual. No podemos hablar de lo que pasó anteriormente; debemos pronunciarnos si existen las condiciones para suscribir. La adenda 13 está enfocada al cambio tecnológico, no a otros temas ”, sostuvo el consejero.

Además, recalcó la necesidad de tomar decisiones orientadas en argumentos técnicos y no populistas. Esto luego que el Instituto Solidaria Perú se pronunciara sobre una posible denuncia contra los consejeros por omisión de funciones al no fiscalizar ciertos puntos en el proyecto.

“Solidaria Perú presentó una amenaza por escrito a la comisión de Agricultura diciendo que aquellos que voten a favor (de la adenda 13) serán denunciados. Su contribución no es técnica, va pintada de manera política. Hay que despolitizar el tema. Cuando se acaban los argumentos empiezan las amenazas”, refirió Zúñiga.

Finalmente, pidió a sus pares mirar el proyecto como beneficio a la nación a fin de mantener el equilibrio del desarrollo en el norte y sur.