Primer ministro, Aníbal Torres, se reunió con bancadas de cara al voto de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se reunió con cuatro bancadas parlamentarias y con el grupo de congresistas no agrupados este jueves 17 de febrero, de cara al voto de confianza que el gabinete solicitará al Congreso de la República el 8 de marzo. Por la mañana, el primer ministro conversó con Somos Perú y Perú Democrático, y, por la tarde, con Podemos Perú, Alianza para el Progreso y los tres legisladores del Partido Morado.

Tras el encuentro, el vocero de Somos Perú, Wilmar Elera, anunció que darán el voto de confianza, y señaló que “si hay árboles torcidos”, usarán “la interpelación dentro del Congreso”. Precisó que, desde el Parlamento, tienen que interpelar a los ministros Hernán Condori (Salud), Carlos Palacios (Energía y Minas) y Óscar Zea (Desarrollo Agrario y Riego).

A su turno, Carlos Zeballos, vocero de Perú Democrático, también dijo que van a respaldar al gabinete Torres otorgándole la investidura. Indicó, asimismo, que apoyarán “las interpelaciones necesarias”. “Hay cuestionamientos, nosotros vamos a darle la confianza. Lo que sí vamos a hacer es ejercer nuestra función de control político” , añadió.

Después, llegó el turno del diálogo entre Torres y la agrupación de Podemos. Luego de la conversación, José Luna, vocero de dicho grupo parlamentario, sostuvo que son un partido que “respeta la Constitución y totalmente democrático”. Informó que se reunirán como bancada y evaluarán si dan la confianza.

Por su parte, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, comunicó que su bancada expresó preocupación por los ministros Hernán Condori (Salud), Ángel Ydelfonso (Justicia y Derechos Humanos), Carlos Palacios (Energía y Minas) y Juan Silva (Transportes y Comunicaciones).

“Sobre estos cuatro ministros, le expresamos nuestra preocupación al premier y le hemos dicho que este tiene que ser un momento de cambio, de reafirmar la democracia, (...) el compromiso con los peruanos, que eligieron al presidente Castillo para que haga las cosas bien, con valores, principios, y, sobre todo, con honestidad en el manejo de la cosa pública”, prolongó Salhuana.

Finalmente, Aníbal Torres habló con los tres congresistas no agrupados. La legisladora Flor Pablo, luego del encuentro, contó que le han señalado al titular de la PCM que tienen la “voluntad de apoyar la gobernabilidad”. No obstante, indicó que, si el Gobierno mantiene a los ministros Juan Silva, de Transportes, y Hernán Condori, de Salud, su grupo no dará el voto de confianza.

Juntos por el Perú no acudió a cita

La bancada de Juntos por el Perú tenía que reunirse al mediodía con el jefe del gabinete, Aníbal Torres, pero antes de la hora pactada, el grupo compartió un comunicado anunciando que no iba a acudir.

“Comunicamos que, luego de evaluar los acontecimientos políticos ocurridos el día de ayer, hemos decidido no asistir a la reunión programada el día de hoy con la Presidencia del Consejo de Ministros, por lo que remitiremos por escrito los principales temas de agenda que consideramos imprescindibles abordar en beneficio del país”, señalaron.

Posteriormente, Ruth Luque, vocera de dicho grupo parlamentario, aclaró que su bancada “no ha tomado ninguna decisión: a favor, en contra o abstención, respecto al gabinete Torres”.