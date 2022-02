Alva sobre altercado con alcaldesa de Ocoña: Es una anécdota, yo ya pasé la página

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció sobre el altercado que tuvo con la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzáles, en una reunión con autoridades urbanas dentro del Congreso de la República. La acciopopulista señaló que al finalizar el encuentro, se reunió con Gonzáles y quedaron en buenos términos.

De acuerdo con Alva, la autoridad local le pidió disculpas por su comportamiento en el Parlamento y comentó que no tenía claro cómo funcionaba el tema de la norma, pero que tras la explicación de los legisladores pudo esclarecer sus dudas.

“Termina la reunión, se me acerca, me pide disculpas de cómo se había expresado y cómo había entrado molesta a la reunión, y yo le dije: ‘¿Qué pasó? ¿Estaba de mal humor?’. ‘No te preocupes’ -le dije- ‘Todos tenemos nuestros días’. (Ella respondió) ‘Lo que pasa es que yo ese tema de la norma, de la ley, no lo tenía claro. Ya la entendí con la explicación de todos los congresistas. Le agradezco mucho, sé que usted va a apoyar este tema. Confiamos en usted’”, recordó la titular de la Mesa Directiva en una conferencia de prensa brindada este miércoles 16 de febrero.

Según la congresista de Acción Popular, calificó como “anécdota” lo ocurrido con Marilú Gonzáles y precisó que “ya pasó la página” respecto a los cuestionamientos que fueron lanzados en su contra por presuntamente haber ofendido a la alcaldesa arequipeña.

“Me pidió una foto y todo fue muy bien y nos fuimos abrazadas de aquí. Solo eso quiero decirles. Fue una anécdota, yo ya pasé la página”, manifestó.

Alva a alcaldesa de Ocoña en reunión dentro del Congreso: “Está en mi casa y me cambia de tono”

Durante la tarde del lunes 7 de febrero, en una reunión con autoridades urbanas dentro del Congreso, la alcaldesa del distrito de Ocoña, Marilú Gonzales, expuso un reclamo mostrando su indignación y responsabilizó a la congresista fujimorista Patricia Juárez.