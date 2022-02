Edwin Martínez: “María del Carmen Alva tiene un genio excesivamente prepotente”

El parlamentario arequipeño de Acción Popular, Edwin Martínez, criticó duramente el comportamiento de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien pertenece a su misma bancada, por el incidente que tuvo con la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, el último lunes 7 de febrero.

“María del Carmen Alva tiene un genio excesivamente prepotente y yo se lo he dicho en muchas oportunidades. Yo me he solidarizado con la alcaldesa de Ocoña” , indicó Martínez.

El congresista se refirió además a la polémica frase “ustedes están aquí en mi casa”, usada por Alva para confrontar a la burgomaestre Gonzales. Sostuvo que las autoridades o población no deben ser silenciadas ante las injusticias que se puedan cometer dentro del Legislativo y en el Ejecutivo.

“María del Carmen Alva no es dueña del Congreso, el Congreso es un espacio donde todos los ciudadanos y las autoridades electas por el pueblo pueden ir a pedir una sugerencia y a reclamar, igual el frontis de Palacio de Gobierno” , manifestó en una entrevista este viernes con Radio Yaraví.

Decepción sobre gabinete ministerial

Edwin Martínez fue una de las personas que se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo, días previos a la juramentación del nuevo gabinete ministerial, liderado por Aníbal Torres.

El congresista de Acción Popular dijo que visitó al mandatario el sábado y volvieron a conversar el domingo para recomendarle posibles cuadros para el gabinete. Afirmó que no fue el único en acercarle algunas sugerencias.

“El día sábado debo haber dormido a las 2 o 3 a. m., levantándome otra vez el domingo a las 6 a. m., buscando contactos para poder armar un buen gabinete para nuestro señor presidente ”, manifestó.

El legislador manifestó sentirse decepcionado por la decisión del jefe de Estado sobre algunas personas elegidas para asumir las carteras ministeriales. Para Martínez hay una “imposición política de Vladimir Cerrón”.