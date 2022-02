RMP sobre el gabinete Torres: “Es del señor que no iba a ser ni portero”

La juramentación del cuarto gabinete de Pedro Castillo, liderado por Aníbal Torres, exministro de Justicia, ha traído diversos tipos de comentarios. Rosa María Palacios señaló que hay elementos malos e inaceptables en el nuevo consejo de ministros. Refirió que uno de ellos es el reemplazo de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud por Hernán Condori.

Para la letrada, este último no tiene las calificaciones para el cargo, sobre todo para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. “Se parece mucho a lo de Valer, pero mucho más catastrófico”, dijo.

Agregó que, además de no tener competencias, el nuevo titular del Minsa podría amenazar la vida y salud de los peruanos. RMP también se refirió al video que ha circulado en redes sociales donde se ve al flamante nuevo ministro vender un producto que no posee respaldo científico.

Según el reconocido médico peruano Elmer Huerta, “este tipo de ‘clustered water’ (agua arracimada), como se conoce al engaño del señor Condori, es un producto que tiene las afirmaciones más ridículas, escandalosas, sin respaldo científico y exageradas sobre el envejecimiento”.

“El señor Condori es un charlatán, vende agüita de la eterna juventud y es el ministro elegido por Pedro Castillo para asumir el programa nacional de vacunación de niños de 5 a 11 años. ¿Les parece justo? ¿Razonable?”, cuestionó Palacios.

De acuerdo a la abogada, es imperativo pedir su salida del Minsa. Pese a las discrepancias que podía tener con Hernando Cevallos, RMP resaltó el gran trabajo que realizó para continuar con el programa de inmunización.

Por otro lado, Epicentro TV ha informado que Condori posee una investigación penal por pagos indebidos en la contratación de personal CAS y por la compra de un tomógrafo.

Asimismo, sostuvo que el nuevo ministro de Salud se presenta como ginecobstetra; sin embargo, su especialidad no aparece registrada en la página web del Colegio Médico del Perú.

“Tenemos a un señor que vende agüita para la eterna juventud, que, además, se presenta con una especialidad que no tiene en el Colegio Médico del Perú, tiene dos procesos por corrupción y no daba la talla para ser director regional de Salud en Junín (...). Debe ser removido en las próximas horas porque estamos hablando de la salud de todos los peruanos”, detalló.

PUEDES VER: CMP lamentó cambio de ministro de Salud en plena tercera ola y crisis sanitaria

RMP cuestionó si el consejo de ministros de Aníbal Torres se puede considerar un “gabinete de ancha base” y “participativo”, como prometió Castillo Terrones.

Según su análisis, el titular del Minsa no es el único problema. Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas, es militante de Perú Libre y ha sido director regional de Energía y Minas de Junín.

Aunque Ángel Yldefonso, ministro de Justicia y Derechos Humanos, no es militante del partido del lápiz, sí ocupó el puesto de juez en Junín.

Palacios resaltó la trayectoria de Modesto Montoya; no obstante, cuestionó si está preparado para liderar el Ministerio del Ambiente. Recordó que el físico fue bastante cercano a Castillo durante la campaña electoral.

“Este es un gabinete conservador, no es de un gabinete de izquierda progresista, sino de izquierda conservadora. Por eso se llevan tan bien con Renovación en el Congreso (...). Estos son los ministros de Cerrón, no todos, pero varios. El gabinete esta vez sí es del señor que no iba a ser ni portero, una mentira más del presidente Castillo”, indicó.

La abogada recalcó que, tras la salida de Héctor Valer, Pedro Castillo tenía la oportunidad de empoderar al primer ministro y que este, como manda la Constitución, proponga a su equipo de trabajo.

“¿De quién es este gabinete? ¿De Aníbal Torres o de Vladimir Cerrón?”, preguntó.