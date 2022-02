Hernando Cevallos sobre su salida del Minsa: No le he pedido las razones al presidente

El presidente Pedro Castillo juramentó en la noche del martes 8 a su nuevo gabinete ministerial, y una de las grandes sorpresas de la ceremonia fue el nombramiento de Héctor Condori, personaje cercano a Vladimir Cerrón, como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Hernando Cevallos.

Al respecto, la exautoridad sanitaria comentó que respeta la decisión del mandatario de no permitirle la continuidad en la cartera de Salud y espera que, esta vez, Castillo haya elegido bien a los funcionarios de este nuevo equipo del Poder Ejecutivo.

“El presidente me ha dicho ‘quiero poner una persona en el Ministerio de Salud’ y le dije ‘es una decisión suya, presidente’. No le he pedido las razones al presidente, simplemente yo le he agradecido porque me parece es lo que corresponde”, señaló Cevallos en una entrevista con RPP Noticias.

Horas antes de la juramentación de los nuevos ministros, Hernando Cevallos parecía una pieza inamovible en el gabinete ministerial debido al avance de la vacunación contra la COVID-19 y las estrategias usadas para contrarrestar la tercera ola de la pandemia. Incluso, el exministro de Salud admitió que hubo conversaciones con el presidente Castillo para que el médico asuma la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, todo cambió horas después cuando Hernán Condori, militante de Perú Libre, fue elegido para asumir la cartera de Salud.

Además, Cevallos dio a conocer que un sector de Perú Libre no estaba satisfecho con su trabajo; por tal motivo, se le consultó sobre la posibilidad de que existiera una presión por parte de Perú Libre para que haya dejado el cargo y el exministro de Salud indicó que las decisiones son del presidente.