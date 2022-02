Mirtha Vásquez sobre Héctor Valer: “No entiendo cómo no se evaluó sus antecedentes”

Mirtha Vásquez, extitular del Consejo de Ministros, criticó que se haya designado a Héctor Valer como su reemplazo sin antes evaluar “sus antecedentes”. Esto, en referencia a las diversas denuncias en contra de Valer Pinto que lo llevaron a presentar su renuncia a la PCM el último sábado, estando solo cuatro días en el cargo.

Al ser consultada por unas supuestas posturas “machistas” del presidente Pedro Castillo o de su entorno, Vásquez señaló que estas podrían verse reflejadas en nombramiento de Héctor Valer, quien tiene denuncias de violencia familiar de su hija y esposa.

“ No entiendo cómo no se puede haber evaluado los antecedentes de este señor (Héctor Valer) . Me preocupa mucho porque solo hay dos posibilidades: o el presidente (Pedro Castillo), o su equipo de trabajo, no tuvieron una filtración adecuada, lo cual sería gravísimo . O lo segundo es que no les haya interesado, subvalorando la defensa de los derechos de la mujer, como si fuera un asunto cualquiera”, declaró durante una entrevista en La República.

En otro momento, la también excongresista señaló que no apoyará ningún proceso de vacancia, ya que sostiene que Pedro Castillo fue “democráticamente elegido” en las últimas elecciones presidenciales.

“La única posibilidad es que el presidente reflexione sobre lo que está fallando y enmiende, asumiendo que el gran problema es que no tiene a las personas adecuadas que lo asesoren en su entorno más próximo . El Gobierno tiene salida a pesar de lo crítico del momento. Sin embargo, las decisiones deben ser claras”, acotó.

De igual manera, Vásquez Chuquilin mencionó que “el gran problema” en el Gobierno de Pedro Castillo es el denominado “gabinete en las sombras”, que, según afirma, “influye mucho para que tome decisiones equivocadas”.

Por otro lado, sobre las críticas en su contra por una presunta renuncia tardía, Mirtha Vásquez precisó que su dimisión podría haber causado mayor inestabilidad, por lo que hizo “muchos esfuerzos a la interna a pesar de las circunstancias”.