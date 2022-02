Carlos Jaico: El presidente Pedro Castillo sí sabía lo de la reunión con Repsol

Lo confirma. Carlos Jaico, ex secretario general de Palacio de Gobierno, ratificó que el presidente de la República, Pedro Castillo, sí sabía de la reunión que mantuvo el primero con representantes de la empresa Repsol en la embajada de España el último 24 de enero. Esto, tras el derramamiento de petróleo de la Pampilla de la empresa Repsol que contaminó las playas de Ventanilla y San Rosa.

En efecto, durante una entrevista en Punto Final, Jaico señaló que el jefe de Estado incluso le había encargado “tomar medidas y ejecutar acciones concretas”.

“ El presidente (Pedro Castillo) sabía todo (de la reunión con Repsol) desde el inicio hasta el final . No solo ese tipo de reuniones (….) La reunión en la bajada de España es un buen lugar oficial. Es un tema internacional y yo tengo entre mis funciones que puedo manejar ese tipo de situaciones, sin ningún problema”, declaró.

Asimismo, Carlos Jaico contó que el 20 de enero Repsol emitió un oficio para reunirse con Castillo Terrones. No obstante, mencionó que les dijo que no sería posible una reunión debido a que aún “no habían pasos concretos” para solucionar la contaminación del petróleo.

“El domingo se me pide acciones concretas (….) Pedro Castillo me encarga (la reunión con Repsol) y no solo eso, sino también me encarga el comité de crisis con el viceministro Mariano Castro, con el señor Mamani para coordinar las actividades. Eso entra en las comisiones”, señaló.