Héctor Valer presentó su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros

Con apenas cuatro días a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el congresista Héctor Valer anunció su renuncia como titular de la PCM. Esto luego de que el mandatario Pedro Castillo anunciará que recompondrá su gabinete, debido a que varias bancadas adelantaron que no le darían el voto de confianza.

El congresista de Perú Democrático intentó justificar las denuncias por agresión en su contra por parte de su hija y su difunta esposa, señalando que fueron creadas por la prensa. Sin embargo, estas aparecen en la comisaría de San Borja.

“Sigamos organizándonos porque la derecha no nos va aderrotar. Ahora me derrotaron e hirieron a un comabtiente. Me retiro a mis cuarteles, pero vendran otros a seguir combatiendo la injusticia social en el Perú”, señaló el aún primer ministros en las afueras de la PCM.

El congresista también descartó que el presidente Castillo le haya propuesto alguna otra cartera debido a que es “necesario tender puentes” para llegar a un consenso. En ese sentido, señaló que en la actualidad el se considera un “obstáculo” para obtener esos puntos en común del Ejecutivo y el Legislativo.