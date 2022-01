López sobre renuncia de Guillén al Mininter: “El presidente está dejando pasar todo a la deriva”

El congresista de Acción Popular Ilich López se refirió a la reciente renuncia del titular del Ministerio del Interior, Avelino Guillén, tras los conflictos que se extendieron por varias semanas entre él y el comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo. López apeló al presidente de la República, Pedro Castillo, y lo exhortó para pasar “de la improvisación a la planificación”.

“Creo que el presidente ya debe tomar decisiones holísticas, integrales. Está dejando pasar todo a la deriva desde nuestro punto de vista y tiene que ser más organizado. Tiene que ir de la improvisación a la planificación”, dijo para Canal N.

López consideró imposible realizar un análisis profundo sobre el desempeño de Avelino Guillén al frente del Mininter, ya que su periodo en el cargo fue breve.

“ Cuando las gestiones son muy cortas, no permite tener un análisis a largo plazo del poquísimo tiempo del tercer ministro en la cartera. No se puede hacer una evaluación mayor (...). La inestabilidad en los cargos hace que el Gobierno esté inestable desde esa cartera y lógicamente la población en zozobra. El señor Guillén era una persona reconocida, si bien es cierto con unos temas en contraposición de repente con el partido fujimorista por la sanción al expresidente Fujimori, pero más allá de eso no se puede hacer una evaluación”, agregó.

Interpelación al ministro de Energía y Minas, Eduardo González

El parlamentario de Acción Popular comentó también la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, para el próximo 31 de enero y remarcó uno de los principales cuestionamientos es la designación de funcionarios dentro de la cartera.