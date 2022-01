Candidatos renuncian a seguir en el proceso de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional

Los abogados Carmela de Orbegoso Russell y José Horna Torres, candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), presentaron una carta dirigida al presidente de la Comisión Especial para la Selección de Candidatos al Tribunal Constitucional, José Balcázar, en la cual expresaban su renuncia a sus respectivas postulaciones. Los juristas alegaron irregularidades en las evaluaciones, ya que consideraron que no se les otorgó la calificación que les corresponde de acuerdo con sus perfiles académicos y profesionales.

Carmela de Orbegoso alega que debería tener un puntaje mínimo de 60, pero fue calificada con 38,22 puntos por parte de los encargados de la Comisión.

“(...) En la suma de mi evaluación curricular, humildemente me correspondería un aproximado de 60 puntos totales y solo he sido calificada por los encargados de vuestra Comisión con un puntaje injusto de 38,22 . Situación que no se condice con la realidad y siendo una ofensa a mi esfuerzo de superación y dedicación a mi trayectoria académica nacional e internacional de toda una vida”, se puede leer en el documento.

Por su parte, José Horna consideró que la calificación obtenida en el concurso para obtener una plaza como magistrado del TC ha sido denigrante.

“(...) Al darme una calificación tan denigrante, considero así mismo que su visión ha sido irracional sin haber efectuado un análisis epistemológico de todas mis pruebas aportadas, que evidencian una verdad que no les ha interesado en lo más mínimo”, se puede observar en el documento.

Ante los cuestionamientos a las calificaciones, ambos juristas decidieron renunciar de manera irrevocable a continuar en el proceso de la selección de candidatos al Tribunal Constitucional.