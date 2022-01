Ministerio Público archiva denuncia contra Pedro Castillo impuesta por Vilcatoma

El Ministerio Público decidió archivar la denuncia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo, delito contra la fe pública y falsedad genérica en agravio del Estado.

Esta denuncia viene de la época en la que Castillo Terrones era aún candidato a la presidencia. En este contexto fue denunciado por la excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma por figurar en la Sunat como gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores, información que no fue declarada en su hoja de vida como exige la normativa electoral.

“(La Fiscalía de la Nación) considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justificable penalmente. (…) (Se) declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como (se) ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notificará al denunciante y al denunciado”, se leer en documento elaborado por el Ministerio Público.

Denuncia de Vilcatoma contra Castillo

En abril del 2021, en plena campaña electoral, la exparlamentaria Yeni Vilcatoma denunció ante el Ministerio Público a Pedro Castillo por el delito de falsedad genérica e ideológica. En su defensa, el hoy jefe de Estado aseguró que no declaró ser gerente general de esa empresa porque no recordaba esa actividad económica, ya que fue un emprendimiento que estuvo inactivo desde su creación.

Según la exintegrante de Fuerza Popular, Pedro Castillo figura ante la Sunat como gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S. A. C., pero la información no fue declarada en su hoja de vida, como lo exige la normativa electoral. Esta información se dio a conocer semanas antes de la segunda vuelta electoral.