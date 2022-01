Perú Democrático no descarta nuevas incorporaciones ante posible baja de Bermejo

El congresista Hamlet Echevarría no descartó que durante los próximos días se vayan a concretar más incorporaciones a la nueva bancada Perú Democrático, formada recientemente con exparlamentarios de Perú Libre, Somos Perú y Acción Popular.

Al ser consultado sobre la sentencia próxima contra su colega Guillermo Bermejo por presunta filiación al terrorismo, el legislador precisó que se encuentran en diálogo con otros parlamentarios para concretar el cambio de bancada.

“En el transcurso de la semana no solamente seremos cinco (en Perú Democrático), sino seis o más, porque estamos conversando con otros congresistas” , comentó Echevarría en conversación con Exitosa.

Sobre el caso que sigue Bermejo, Echevarría comentó que, junto a sus compañeros de bancada, están “seguros de que saldrá librado” y mencionó que en vez de poner en duda la veracidad del caso han preferido priorizar la resolución de problemas que sufre el país.

“Nosotros estamos seguros, y él está también seguro, que de eso va a salir librado (...) No cuestionamos su posición, lo que nosotros queremos es el trabajo en pos del desarrollo de nuestra patria y las ideas para solucionar ciertos problemas o los problemas álgidos que tenemos”, expresó.

En ese sentido, el nuevo integrante de Perú Democrático también comentó que su bancada busca resarcir los errores del Congreso para cambiar la imagen que se ha proyectado hacia la ciudadanía.

“Nosotros no estamos con esa idea extremista, obstruccionista, o con esa idea de repente de decir: ‘Estás en mi grupo o no estás en mi grupo y por eso te firmo el proyecto o no’. Nosotros queremos se recupere más que todo la imagen de nuestro Congreso”, sostuvo.

Kamiche quiere cambiar la imagen del Congreso

Roberto Kamiche expresó que todos los parlamentarios deberían unirse para cambiar la imagen que el Congreso ha dado a la población luego de que terminara el último año con un alto nivel de desaprobación.

“Es tarea de todos demostrar que somos legisladores y que en el Congreso no se venden empanadas, no se grita, no se impone; se expone. Ese es el concepto que nosotros queremos llevar”, aseveró en diálogo con Exitosa.

Asimismo, comentó que espera la adhesión de la también ministra de Trabajo, Betssy Chávez, ya que generaría un gran aporte a Perú Democrático.