Pedro Castillo: “Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares”

“Como muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia, y en señal de transparencia, he solicitado de manera voluntaria el levantamiento de mi secreto bancario, tributario y de comunicaciones, una medida que no tiene precedentes. Asimismo, he acudido personalmente a la Fiscalía a pedir que se adelante mi declaración testimonial para el 28/12/21. Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares. Las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas”, señaló el presidente Pedro Castillo en su cuenta de Twitter.