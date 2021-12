Paredes sobre fallida moción contra Alva: “Si no hay corroboración, ¿cómo podemos abrir un juicio?”

Luego de que rechazaran debatir la moción de censura en contra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, lo cual generó una crisis en la bancada de Perú Libre, el congresista de oficialista Álex Paredes expuso las razones por las que votó en abstención durante la consulta al Parlamento, y afirmó que no podía juzgar a Alva Prieto si no tenía las pruebas suficientes para acreditar lo que presuntamente habría dicho del Gobierno de Pedro Castillo ante diputados españoles.

“Lo primero que hicimos fue escucharla a ella, y negó en todos los idiomas que haya aseverado lo que ese congresista español decía. Luego hemos pedido la información al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se nos entregue un informe documentado de los acontecimientos. Solamente tenemos una versión, nos faltan las otras versiones. Si no hay esa corroboración, ¿cómo podemos abrir un juicio?”, declaró para La República.

Asimismo, el legislador dijo que su excompañero de bancada Guillermo Bermejo no consultó a la interna sobre la moción de censura que presentó, lo cual habría sido un error, pues no se discutió si existe algún fundamento para hacer sólida su petición.

”Quien toma la decisión de esa censura es el señor Bermejo. No le consultó a nadie. Solo se lo consultó a él mismo en un espejo. Entonces, si él decido mostrar una moción de censura, lo que tiene que hacer es mostrar los elementos de convicción que corroboran lo que él está señalando. Si hoy estamos defendiendo la inocencia de Lucinda Vásquez, nosotros no tenemos por qué acusar a la señora Alva de algo de lo que no tenemos medios probatorios”, apuntó.

Paredes lamentó la renuncia de tres congresistas a la bancada de Perú Libre

En otro momento, el parlamentario Álex Paredes lamentó la renuncia a la bancada de Perú Libre de Guillermo Bermejo, Betssy Chávez (también ministra de Trabajo) y Hamlet Echeverría; no obstante, consideró que no existe una división en el grupo legislativo, sino “diferentes puntos de vista”.