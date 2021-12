Cortez tras anuncio de Juárez: “Como obrera de limpieza siempre me han intentado amedrentar”

La congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez se pronunció luego de que la fujimorista Patricia Juárez anunció que presentará una denuncia en su contra ante la Comisión de Ética. Esto, por las afirmaciones que hizo en su intervención en el pleno del jueves. En dicha sesión, Cortez recordó que la actual presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento fue teniente alcaldesa en la gestión del exburgomaestre de Lima, Luis Castañeda Lossio, involucrado en el caso Comunicore.

“Patricia Juárez acaba de anunciar que me enviará a Ética. Como obrera de limpieza (...) siempre me han intentado amedrentar: con gases, agua sucia, golpes, detenciones. Nunca le he tenido miedo porque soy una persona honesta, tampoco sucederá ahora”, indicó Cortez Aguirre en un tuit.

Tuit de Isabel Cortez. Foto: captura de Twitter

En la sesión plenaria del último jueves, la parlamentaria de Juntos por el Perú criticó a Juárez Gallegos por eliminar los párrafos en relación al régimen fiscal minero del proyecto de ley, que otorga facultades legislativas en materia tributaria al Poder Ejecutivo.

“Es lamentable que tengamos una presidenta de la Comisión de Constitución que, a pesar de saber que es necesaria una reforma tributaria, haya defendido y trabajado para bloquearla. (...) Como obrera de limpieza pública, sé lo nefasta que fue la gestión de Castañeda Lossio, donde la señora Juárez fue su teniente alcaldesa. No olvidamos las incontables noches y madrugadas que protestamos por nuestros derechos”, dijo Cortez.

Inmediatamente, la congresista precisó que Patricia Juárez fue la presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel en el mandato del exlíder de Solidaridad Nacional, así como la encargada de investigar el caso Comunicore. El resultado de su indagación fue un informe de 21 páginas y sin conclusiones.

Juárez anuncia denuncia en contra de Cortez

Este viernes, la congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez informó que interpondrá una denuncia contra Isabel Cortez ante la Comisión de Ética por las “imputaciones graves” de la legisladora de Juntos por el Perú.