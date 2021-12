Lo que dijo María del Carmen Alva en reunión con diputados en España

El mensaje que llevó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al Parlamento de España ha sido calificado de “inaudito” por el contenido que habría tenido en contra del Gobierno de Pedro Castillo. Los detalles del encuentro con la Comisión de Asuntos Exteriores del país ibérico, el 1 de diciembre, comienzan a conocerse.

Mientras que el encargado de la Embajada de Perú en España, Eduardo Pérez del Solar, y el parlamentario Wilson Soto, de Acción Popular, rechazan esta versión, nuevas voces la refuerzan. El hecho se difundió con la narración de la diputada Noemí Villagrasa, del Partido Socialista Obrero Español, quien, a través de un audio cuya transcripción fue difundida por Hildebrandt en sus trece, comenta su extrañeza por la actitud de Alva durante el encuentro en mención.

Relato de un pedido

Según testimonios recogidos de forma directa de participantes de la reunión en mención, La República reconstruye el contexto de la reunión:

Alva inicia su intervención señalando que el Gobierno peruano fue elegido bajo un proceso electoral que aún no está muy claro que fuera limpio, y que tiene a funcionarios, en diferentes cargos, con un pasado delictivo. Dijo, además, que, de alguna forma, se generaría un autogolpe que implicaría una disolución del Legislativo peruano, por lo que, si esto sucede, demandó que los parlamentos internacionales apoyen a sus pares peruanos.

La acciopopulista continuó resaltando la falta de legitimidad del Ejecutivo peruano para lo cual, aseguran los testigos, usó las frases de “gobierno de terroristas”, “ministros incultos” y “asesinos confesos”. Luego, Ernesto Bustamante, presidente de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano, dio un pronunciamiento parecido, pero en términos “más educados”. Tras él, intervino Wilson Soto con un “perfil bajo”.

Posteriormente, de acuerdo a los testigos, una diputada expresó su desacuerdo. Luego, el representante de Unidas Podemos recalcó que a su parecer el hecho significaba una falta de respeto a la soberanía del Perú.

Del Partido Popular subrayaron estar preocupados por la incapacidad en el manejo de la economía peruana. Un representante de Vox tuvo un pequeño intercambio de discrepancias con su colega de Unidas Podemos y luego coincidió con el mensaje de Alva y Bustamante.

Para finalizar, la acciopopulista, con una actitud algo nerviosa, repitió la posibilidad del autogolpe argumentando que Castillo se reunía frecuentemente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Según las fuentes, cuando Alva se pronunciaba Bustamante asentía.

Diputados españoles confirmaron que la titular del Congreso, María del Carmen Alva, arremetió en contra de la gobernabilidad del Perú el último 2 de diciembre. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República

Reitera rechazo

Alva ha rechazado una vez más las imputaciones en su contra y mencionó no saber cuáles son las intenciones de los diputados que dan estas versiones. “Eso es inconcebible. (...) Jamás iríamos a una intervención internacional sobre nuestra política”, comentó ayer a RPP y añadió que la reunión no se grabó, por eso no se podrá comprobar su posición con este recurso.

Sin embargo, aceptó que en la 143 Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, evento en España que ocurrió antes del encuentro con los diputados, ella comentó que el Congreso no es obstruccionista porque dio la confianza a los dos gabinetes ministeriales a pesar de que los cuestionaban. “Eso se conversó, de que no tenían el perfil idóneo y que tenían procesos en la justicia”, mencionó.

Anuncian acciones

Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, anunció estar a favor de la censura en contra de Alva, propuesta que ya trabajó Guillermo Bermejo, al indicar que una persona con estas imputaciones no debería liderar el Congreso.

Katy Ugarte, de Perú Libre, informó que con la base magisterial presentarán una nueva moción de destitución y que solicitarán una investigación: “Vamos a tener que comunicarnos con los diputados de España”.

Alex Flores, del ala cerronista, afirmó que junto a su bancada Perú Libre apoyarán la censura y que mañana en la sesión de la Comisión de RREE pedirá a Bustamante que detalle lo sucedido en la reunión.

Congresistas exigirán explicaciones a delegación

De acuerdo a los legisladores consultados, no se les informó sobre las acciones que la delegación hizo en su viaje de 10 días a España. Por tal motivo, exigirán el detalle de estos encuentros.

Los pasajes y viáticos de la visita fueron cubiertos con el presupuesto del Congreso, como acordó la Mesa Directiva en su 18a sesión.

En la plataforma web solo se registra la solicitud de licencia por esas fechas de Rosángella Barbarán y Wilson Soto para participar en la actividad en España. Ambos también pidieron que no se les deposite por semana de representación, porque se cruzaban las fechas de ambas actividades.

Sin embargo, Ernesto Bustamante sí registró su semana de representación de noviembre, a pesar de que estaba en España.

La moción que el grupo Unidos Podemos presentó al Congreso español para dar un mensaje de respaldo al Gobierno de Castillo “ante los intentos de desestabilizarlo” se debatirá el 16 de diciembre. Estiman que habrá “enorme apoyo”.

Reacciones

Alex Flores, congresista de Perú Libre

“Sería muy grave si esto se llegara a comprobar, puesto que estarían mostrando una actitud antidemocrática lindante al golpismo. (...) Ameritaría una sanción para la presidenta del Congreso”.

Sigrid Bazán, congresista de JP

“Creemos que esto ya es suficiente, es demasiada la contundencia que existe de una persona que está tratando de tumbarse un gobierno. (...) Hay claramente una falta de imparcialidad”.