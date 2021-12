Fernando Tuesta: “Castillo ganó porque no irá al Congreso, pero, si no toma medidas, esto va a regresar”

Tuesta reflexiona sobre las fortalezas y debilidades del Gobierno ante un Congreso sin mayoría oficialista. Advierte que en esas circunstancias son muy altas las posibilidades de que ocurra un acontecimiento que culmine en una vacancia y que la historia muestra que en esa situación ningún presidente culminó los cinco años de gobierno.

¿Qué escenario tendremos luego de esta vacancia frustrada? ¿Habrá más confrontación con el Congreso?

Esto es un capítulo más de una serie que tiene para rato. No habido caso en que un primer intento de vacancia, que pasa por la presentación de la moción, haya sido tan cercano al inicio de gobierno. Ese es un hito que ha marcado relaciones conflictivas entre el Ejecutivo y Legislativo, y que puede presentarse nuevamente más adelante, sin ninguna duda. ¿Qué hará la oposición que ahora no ha podido hacer que el presidente se presente al Parlamento? Van a seguir. No hay nada que indique que harán lo contrario. Y, entonces, de lo que se trata es de ver qué hace también el Gobierno.

¿Qué acciones prioritarias debe tomar el presidente?

El Gobierno se ha disparado N veces al pie. A veces no necesitaba ni una oposición para hacer notar los errores que cometía y había hasta una serie de eventos que podían hacer presumir actos de corrupción. Castillo tiene dos caminos. El primero, advertir que casi nada de lo que prometió en campaña podrá realizar en estas circunstancias; que la oposición, incluso los menos opositores, no concuerdan con sus medidas; y darse cuenta de que si no mantiene una actitud más cercana con las bancadas intermedias –como Acción Popular, APP, Podemos y Somos Perú, básicamente– el otro camino que le queda es restablecer vínculos con el cerronismo que no le aporta sino alrededor de 16 votos, y eso sí lo puede llevar a una situación de desgaste.

¿En cualquier momento pueden volver a presentar una moción de vacancia?

No existen límites para la presentación de mociones de vacancia, que es un mecanismo que ha sido absolutamente desnaturalizado. De alguna manera ahora Castillo ha ganado porque no se tendrá que presentar ante el Congreso, pero, si no toma medidas, esto va a regresar, es como un bumerán. La pregunta es ¿Castillo puede hacer algo?

¿Puede?

Lo que te decía es o se va al centro o restablece relaciones con Cerrón. Yo creo que la primera le da más vida y la segunda lo coloca en una situación de riesgo permanente. Acercarse a las bancadas intermedias quiere decir que no le queda otra que llegar a acuerdos que pasan por diversos ámbitos. Pueden ser acuerdos políticos más duraderos, lo que significa intervención en la gestión de gobierno.

¿En el gabinete?

Podría ser en el gabinete, pero hasta qué punto los otros están dispuestos a aceptar una relación con un gobierno, pues en general en el Perú se desgastan rápido, y no es lo que las bancadas hacen porque no quieren cargar con los costos. Generalmente prefieren acuerdos más puntuales. Por ejemplo, en el ámbito de educación. Hay intereses de Podemos y Alianza para el Progreso en la educación superior, y el Gobierno puede dar medidas y políticas que les beneficien; y así puede ser una relación sectorial en otros temas. Y un camino paralelo es distanciarse de Cerrón porque va a seguir criticando a los que llama caviares. Y así habría mayor disposición a que se dé una relación más cercana con las bancadas intermedias o de centro.

Pero esta vez el ala de Cerrón frenó la vacancia. Si hubiera respaldado la moción, la vacancia se hubiera admitido...

Sí, pero todo voto cuenta. También hubiera pasado si Acción Popular o APP respaldaban la moción, se discutía. Por eso digo que no se trata de una coalición antivacancia, sino una coincidencia puntal, pero nada garantiza que sea duradera.

¿Qué inclinó la balanza? Pues cuando salió la denuncia sobre las reuniones del presidente en la casa de Breña parecía que respaldarían que se debata la vacancia...

Pero la vacancia se desprestigia por quienes lo plantearon. Y más allá de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, solo estaban con ellos los de APP de siempre (Gladys Echaíz y José Williams) que parece como si fueran de Fuerza Popular, y Anderson, de Podemos. Eso es todo lo que habían ganado. Las bancadas intermedias han medido bien. No querían comprometerse con algo en que ganaban poco y perdían más, pues los más recalcitrantes son los que iban a estar a la cabeza del pleno en que se vería la vacancia. Y suelen ser más vistosos, enérgicos agresivos, y los otros quedarían más relegados. Si salían los audios hubieran tenido un buen argumento para acompañarlos.

La vicepresidenta Dina Boluarte sostuvo que uno de los errores ha sido la poca comunicación con la prensa y que se tomarán acciones para cambiarlo, ¿servirá de algo?

El tema es cuán dispuesto está el presidente al cambio y cuán capacitado está para hacerlo. No le va bien con la prensa. Y eso no está mal si es por sus propias limitaciones, pero si es por una animadversión de la prensa, la cosa está más complicada.

Y el respaldo al presidente sigue bajando. Según la encuesta del IEP, tiene 25% de apoyo y su desaprobación pasó de 48% a 65% en el último mes...

Ahí viene el otro tema. No tiene el apoyo mayoritario de la opinión pública y su aprobación se ha visto erosionada, pero tampoco es que la gente apoya la vacancia, sobre todo por quienes la lideran.

Este Congreso también tiene un bajo respaldo de la población...

Desde el momento en que tienes una cantidad de votos superior a la de la bancada oficialista, la probabilidad de que ocurra un acontecimiento que te lleve a la vacancia es alta. En general, si uno revisa la historia en el país va a encontrar que cuando ha habido un Parlamento opositor, se quiebra el Estado de derecho, pasó con Bustamante, Belaunde, Fujimori, PPK, con todos. En esas situaciones, no ha habido que un presidente haya culminado los cinco años.

Entonces, la sombra de la vacancia seguirá rondando, haga lo que haga el presidente...

Sí, claro. Sin duda, ellos van a seguir con su propia agenda. Además, mientras el Gobierno vaya perdiendo legitimidad ante la opinión pública siempre va a crecer la posibilidad de que la vacancia se materialice. Y este Gobierno da tela para cortar. El tema es si Castillo hace algo para construir un espacio de coaliciones.❖