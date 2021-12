Gutiérrez sobre blindaje a Cordero: Ética se pone de espaldas a un mandato constitucional

Luego de que la comisión de Ética del Congreso decidiera el último lunes 6 de diciembre rechazar abrir una investigación contra el congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay por la denuncia de agresión a su expareja, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, manifestó su rechazo a la actitud del grupo parlamentario de trabajo debido a que debieron aportar en la práctica de las políticas públicas contra a la violencia de género.

“Desde la Defensoría del Pueblo rechazamos enérgicamente esta decisión de la comisión de Ética porque se pone de espaldas a un mandato constitucional con una política pública (...), pero el mandato constitucional nace de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que señalan que el combate contra la violencia hacia la mujer es una política transversal, es un mandato constitucional”, manifestó a RPP.

PUEDES VER Cordero solicita licencia de Fuerza Popular tras denuncia de violencia contra expareja

En esa línea, señaló que lo actuado por el congresista fujimorista en base a la denuncia de su expareja en el reportaje de Panorama constituye una conducta de “incapacidad moral” en el caso de funcionarios con su cargo.

“(La comisión de Ética) se aleja de la Constitución, se pone de espaldas a una política pública transversal que los involucra también a ellos, y dado que se está hablando de incapacidad moral, esto más bien compagina con una conducta que se instala en una incapacidad moral de determinados funcionarios, en este caso, congresistas”, añadió Gutiérrez.

Como se informó, la comisión de Ética rechazó que se inicie una investigación contra el congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay por el caso de agresión a su pareja y el supuesto soborno para evitar la difusión de la denuncia. De esta manera, se blindó al legislador con dos votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones.

Durante el debate, el legislador de Fuerza Popular Jorge Morante manifestó que el código de Ética solo se podía aplicar a faltas que se hayan cometido cuando el congresista estaba en función, y que la denuncia corresponde a siete años antes.

PUEDES VER Cordero solicitó retirar su firma de la moción de vacancia contra Pedro Castillo

Expareja denuncia violencia física de congresista Luis Cordero

“Él me pateó incluso en la garganta; no podía hablar dos días. Una patada tan fuerte o más fuerte me pudo haber roto la tráquea. Yo nunca me retracté de esa denuncia”, fue lo que declaró la expareja del congresista de Fuerza Popular Luis Cordero en diálogo con Panorama.

Además, indicó que el parlamentario no la dejaba en paz pese a que no le contestaba el teléfono, y que en el año 2017 el legislador publicó videos íntimos de ella en una página pornográfica.

Ella denunció el hecho, por lo que un emisario de Cordero la llamó para tratar de manipularla y pedirle que niegue todo. Al ser ignorado, llegaron las amenazas.

“Después de eso, empezaron a llenarme de mensajes, de llamadas, diciéndome que tenga cuidado. Por si acaso, él está en la Comisión de Inteligencia, y me mandó unas capturas de la Comisión a la cual pertenece. Solamente para que sepas, porque es peligroso”, dijo la expareja del congresista Cordero Jon Tay, quien llegó al Parlamento con el partido de Keiko Fujimori.