Edmundo del Águila señala que no irá a reunión con Castillo en representación de AP

El secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, ha manifestado mediante un comunicado que no asistirá a la reunión que ha planteado el presidente Pedro Castillo con los líderes políticos que tienen representación en el Congreso. Además, aclaró que los representantes del partido de la lampa que habían sido considerados en la lista del jefe de Estado, no deberían ser invitados.

“He tomado conocimiento de la agenda publicada por la Secretaría de prensa de Palacio de Gobierno con respecto a las reuniones del señor presidente de la República, Pedro Castillo, para hoy lunes a las 6.00 p. m. con líderes políticos en la que se incluye en representación de Acción Popular, a quien tiene mandato vencido como presidente del partido”, señala en referencia a Mesías Guevara.

En seguida, continúa: “Adicionalmente, se ha invitado al vocero de la bancada quien no posee representación legal de Acción Popular. Por tales circunstancias y con las disculpas del caso, he solicitado se me excluya de la mencionada agenda ”.

Acción Popular

Esto reflejaría una división dentro de la agrupación política, dado que el pasado viernes 3 de diciembre Mesías Guevara afirmó para La República que era el actual presidente de Acción Popular reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones. En ese momento, también señaló que no había recibido ninguna invitación por parte de Presidencia.

Sin embargo, este lunes 6 de diciembre, pese a la negativa del secretario general del partido, Guevara ha manifestado que concurrirá a la cita con el jefe de Estado , a la cual fue invitado hoy.

Francke afirma que se necesita diálogo

El ministro de Economía, Pedro Francke, señaló que es necesario el diálogo entre los líderes políticos con el mandatario Pedro Castillo, a fin de poder avanzar en el desarrollo del país.