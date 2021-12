Hildebrandt: “Castillo debe tener como referente a Gregorio Santos”

Tras los presuntos actos de corrupción develados en las últimas semanas que involucran al presidente Pedro Castillo, respecto a favorecimientos para licitaciones y coimas, el periodista César Hildebrandt consideró que el jefe de Estado no pertenece a una izquierda ligada a regímenes totalitaristas ni revolucionarios, sino que podría intentar sacar provecho personal de su actual condición.

“Ya no hay dudas: Castillo no piensa en el Che en África, ni, felizmente, en repetir alguna experiencia apocalíptica. Castillo debe tener como referente a Gregorio Santos. ‘No más pobres en un país de ricos’ no era un lema electoral. Era un propósito personal” , escribió en el semanario Hildebrandt en sus trece.

En ese sentido, resaltó que si bien en el Perú existe una ideología de izquierda “melancólica que vive de los recuerdos del Che en Angola”, por las últimas evidencias reveladas en reportajes de información, existe también una “ izquierda rapaz que sueña con presupuestos grandiosos , concursos arreglados y amigos dispuestos a entregar una comisión”.

No obstante, criticó a la derecha peruana, a la cual sindicó de estar asociada con el “fracaso que somos”, ya que nos han gobernado representantes orientados a ese modelo económico durante 200 años.

“Sobre todo, la derecha peruana es la amante de la eterna corrupción. De Echenique para adelante la derecha de los mil rostros ha robado como ha querido y ha contado con la complicidad de ‘la gran prensa’”, acotó.

Hildebrandt recordó que a pesar de que la mayoría de los medios de comunicación se parcializaron en la campaña presidencial para atacar a Castillo Terrones y darle más cobertura a su contendora, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; el profesor rural logró ganar de forma legítima los comicios.

“Jamás terminaremos de agradecerle a Castillo haber librado al país de que la inmundicia fujimorista llegara al poder 21 años después de que el fundador de la organización huyera del país, renunciara a la presidencia por fax y se guareciera en la nacionalidad japonesa que había ocultado”, precisó el periodista.

Castillo continúa cometiendo errores, afirma Hildebrandt

Sin embargo, sostuvo que el mandatario ha cometido error tras error en base a la nula experiencia que tiene en el sector público. A ello, se suman los actos irregulares que protagonizó, en los que parece querer beneficiar solo a los suyos.