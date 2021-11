Silva Santisteban: Necesitamos una transparencia total de las acciones de Castillo

La excongresista de Frente Amplio Rocío Silva Santisteban se pronunció acerca de los cuestionamientos que han empañado el Gobierno de Pedro Castillo en las últimas semanas, y exhortó al mandatario a que salga a deslindar públicamente de cualquier acto de corrupción y aclare el propósito de las reuniones que ha mantenido de forma secreta en su domicilio de Breña.

“ Lo que nosotros necesitamos una transparencia total de las acciones (de Pedro Castillo) y por supuesto que apoye a la primera ministra, quien es quien ha estado sacando cara por el Gobierno y que lo ha estado haciendo bien, de manera eficiente”, manifestó a Canal N.

En esa línea, indicó que el jefe de Estado tiene “una responsabilidad especial” con el pueblo, ya que él “no es cualquier presidente”, sino un líder que el Perú estaba esperando durante muchos años por lo que representa.

Silva Santisteban recomendó al presidente Castillo invitar al Ministerio Público a que investigue a las personas cuestionadas que lo rodean o que indague lo que sea necesario sobre sus reuniones clandestinas, a fin de esclarecer sus acciones ante la ciudadanía.

“Lo que nosotros requerimos es transparencia y este es un momento en el que la esperanza del pueblo peruano está en las manos de Pedro Castillo y él no puede tirar esa esperanza a un costado, al contrario, lo que tiene (que hacer) es gestionar”, refirió.

Vacancia contra Castillo es “una rabia de sectores perdedores”, afirma excongresista

En otro momento, la exlegisladora del Frente Amplio sostuvo que el intento de vacar al presidente Pedro Castillo viene de un sector que no aceptó su derrota en las Elecciones Generales 2021. No obstante, invocó al mandatario a no “darle municiones a la ultraderecha” con sus actos.