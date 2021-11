Ministros de Estado se pronunciaron tras mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo

Miembros del Consejo de Ministros se pronunciaron luego de que en su último mensaje a la nación el presidente de la República, Pedro Castillo, deslindara de cualquier acto de corrupción en su gestión y asegurara que las reuniones que entabló con empresarios y altos funcionarios fuera de Palacio de Gobierno fueron de “carácter personal”.

El primero en emitir un mensaje fue el ministro de Defensa, Juan Carrasco, quien también fue captado ingresando a la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña.

“Como lo ha expresado el presidente Pedro Castillo, deslindamos de cualquier acto de corrupción. Mi trayectoria profesional así lo avala. Estamos dispuestos a colaborar para esclarecer cualquier duda”, expresó Carrasco Millones vía Twitter.

De igual manera, en horas de la mañana de este martes, el ministro del Interior, Avelino Guillén, instó a que se lleve a cabo una indagación en torno a este caso que involucra al mandatario a fin de determinar responsabilidades.

“Lo que esperamos es que se haga una investigación rigurosa y quienes están implicados deben responder a las inquietudes de la ciudadanía. (…) Por transparencia, todo hecho relacionado con la función lo tienes que atender en tu despacho”, dijo en declaraciones a Canal N.

A su turno, el titular del Minsa, Hernando Cevallos, confirmó que él también visitó a Pedro Castillo en el domicilio de Breña para conversar temas personales.

“Yo he ido a la casa del presidente a conversar distintos temas, no necesariamente son reuniones oficiales. Eso no quiere decir que estemos conversando temas de Gobierno. Podemos conversar temas personales, son dos cosas diferentes”, señaló.

“Las reuniones que tienen que ver con temas estrictamente de Gobierno se desarrollan en Palacio, lo que no impide que el presidente en su casa se pueda reunir con personalidades para discutir distintos temas personales. Las reuniones que no son de carácter oficial son en el domicilio del presidente”, agregó el ministro de Salud.

Finalmente, el canciller Óscar Maúrtua optó por referirse a la moción de vacancia impulsada desde el Congreso, la cual considera que “se basa en argumentos subjetivos que debilitan la institucionalidad y la democracia”.

“Esta situación atenta contra el estado de derecho y pretende quebrar la voluntad popular de un Gobierno legítimamente ungido por el pueblo peruano y reconocido por la comunidad internacional, además de colisionar con los principios de la Carta Democrática Interamericana”, acotó en un tuit.

Pedro Castillo: “En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal”

El último lunes, Pedro Castillo condenó el reportaje periodístico de Cuarto Poder que señaló que el jefe de Estado aún mantiene reuniones presuntamente oficiales en su casa de Breña pese a que la Contraloría ya había advertido que este tipo de acciones vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.