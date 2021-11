Ministro Cevallos sobre reuniones de Castillo en Breña: “No siempre tienen que ser públicas”

El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre las reuniones sin registro que tuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, en su casa de Breña, pese a las advertencia de la Contraloría. El funcionario de Estado señaló que el mandatario no esta cometiendo ningún acto ilícito y que no todos los encuentros que tenga deben ser públicos.

“No hay ninguna cosa ilícita. El presidente puede reunirse con los empresarios, con los gremios y con las personas que crea necesario. No siempre las reuniones del presidente, porque no todo el mundo quiere que sean públicas, tiene que ser de carácter público . Eso no tiene nada de ilegal y no es la primera vez que un presidente de la República desea conversar con un empresario no necesariamente frente a cámaras”, aseveró para la prensa desde Gamarra.

“Ya que hay medios que siguen al presidente de día y de noche, pues si encuentran alguna irregularidad que lo digan, pero creo que el presidente, me parece a mí que tiene el derecho de reunirse con empresarios”, agregó Cevallos.

El ministro de Salud indicó, además, que esta clase de reuniones privadas no pueden ser un argumento más para la intención de vacar al mandatario. En ese sentido, sostuvo que existen sectores que pretenden “utilizar políticamente absolutamente todo” y “desinformar” para convencer a las personas que las juntas del jefe de Estado son ilegales.

Reuniones de Pedro Castillo en Breña

El último domingo 28 de noviembre, un reportaje de Cuarto Poder reveló que el presidente Pedro Castillo aún recibe invitados en su vivienda ubicada en el distrito de Breña. Estas acciones fueron muy criticadas desde el inicio de su Gobierno, debido a que vulneran la transparencia y el registro público que debe tener el mandatario.

Las cámaras del programa Cuarto Poder captaron que Castillo Terrones recibió tres visitas que fueron registradas el 20 de octubre, el 5 y 10 de noviembre. El medio señala que las tres reuniones habrían sido con empresarios.