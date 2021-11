Acción Popular no apoyará la moción de vacancia contra Pedro Castillo, afirma Darwin Espinoza

El congresista de Acción Popular Darwin Espinoza adelantó que la bancada de la lampa no respaldará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo que impulsa la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos. El parlamentario precisó que desde su grupo no perciben un panorama crítico en el que sí se podría aceptar la destitución del jefe de Estado.

“Nuestros votos no van a ir a favor de la vacancia. Nosotros no vemos un escenario crítico con el que llegaría una moción aceptada de vacancia. La situación del país no amerita otra crisis política más, por el contrario debemos hacer los esfuerzos de tender puentes y generar consensos”, expresó Espinoza en diálogo con RPP.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Acción Popular vote en bloque en contra de la admisión a debate de la propuesta de Chirinos Venegas, el acciopopulista indicó que el sentir al interior del grupo parlamentario es de rechazo al pedido, lo que se representaría en un voto colegiado.

“He conversado con la mayoría de congresistas de la bancada y todos con los que he conversado están en contra de la moción de vacancia. Siendo Acción Popular un partido que vota en bloque, donde manda la mayoría, seguro que la votación será 15 congresistas en contra de esta moción”, añadió.

Hay otros intereses detrás de la vacancia, asegura Darwin Espinoza

En otro punto de la entrevista, Darwin Espinoza apuntó que detrás de la moción de vacancia contra el jefe de Estado habrían intereses oscuros debido a que quienes buscan la destitución de Pedro Castillo saben que no se alcanzarán los 87 votos requeridos.

“Hay otros intereses diferentes diferentes escritos en esa moción. (...) No han aprendido las bancadas de los Congresos anteriores que los señalaban como obstruccionistas. Al parecer no les importa la imagen del Congreso porque saben que este enfrentamiento con el Ejecutivo lo único que hace es desgastar las figuras, no solamente del Congreso sino también del Ejecutivo”, acotó.

“Pensamos que la congresista Chirinos iba a tratar otro tema de agenda, pero salió con esta moción. Es más la anunció sin siquiera tener las firmas solamente la anunció para poder alborotar el gallinero político”, adicionó Espinoza.