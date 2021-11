Elmer Cáceres Llica y Los Hijos del Cóndor van a prisión 24 meses

Elizabeth Huanca Urrutia

Horas antes que el juez determine su internamiento en el penal de Socabaya-Arequipa, el gobernador tegional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ya estaba resignado. Inició una huelga de hambre como medida desesperada ante un inminente fallo adverso. Antes, acusó al juez, José Málaga a cargo del caso “Los Hijos del Cóndor”, de condenarlo de forma anticipada y de estar parcializado.

Durante la lectura de la resolución final, el magistrado rechazó la acusación. Además, respondió a acusaciones que lo vinculaban amicalmente al fallecido vicegobernador Walter Gutiérrez y la consejera Chriss Díaz. “No tengo amigos políticos, no hago política ni me interesa la política”, respondió.

Dos años de prisión

La Fiscalía Anticorrupción sindica a la máxima autoridad de Arequipa de liderar la presunta organización criminal, que estaría integrada por sus principales hombres de confianza, consejeros regionales y dirigentes. Cáceres, en complicidad con gerentes y asesores del Gobierno regional, habría entregado entre 2019 y 2021, dinero en efectivo, obras y terrenos a legisladores “aliados” para que blinden su gestión. En ese contexto, el fiscal Arturo Valencia los acusó de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico. Por eso solicitó 36 meses de prisión preventiva.

PUEDES VER:

El magistrado, tras 18 maratónicas audiencias de prisión preventiva, que iniciaron el 3 de noviembre, determinó que hay alto grado de sospecha de que el gobernador y funcionarios conformaron la red criminal al interior del Gobierno Regional de Arequipa. Por los indicios presentados por el Ministerio Público, también se estableció la existencia de los delitos de cohecho (entrega de sobornos).

En ese sentido, declaró fundado el pedido de prisión preventiva por dos años, contra Cáceres Llica, el gerente general del Gobierno Regional, Gregorio Palma, el ex gerente de Autodema, Napoleón Ocsa, el ex gerente de Copasa, Marcelo Córdova, los consejeros por Caylloma, Veto Bernal y Jeymi Flores y el presidente de la asociación Pampas Bayas, Mario Jacobo Jacobo. El magistrado hizo una excepción con el asesor del gobernador, Wilfredo Leodan Llayqui Cáceres, el único de los ocho imputados que afrontó las audiencias en libertad y acudió a todas. Málaga valoró ello y dictaminó que el investigado pague una caución de S/ 50,000 que debe pagar en 7 días. De no hacerlo, será recluido en el penal junto al resto.

Indicios y penas altas

Málaga fundamentó su decisión bajo el argumento que existen graves y fundados elementos de convicción que evidencian alto grado de sospecha para los dos delitos imputados por la fiscalía sobre el gobernador y sus “aliados”.

“Llegamos a la convicción de grado de sospecha fuerte que efectivamente existe la organización criminal Los Hijos del Cóndor que tiene su estructura en el Gobierno Regional de Arequipa y está conformado y tiene como líder a Elmer Cáceres Llica, también diversos funcionarios, gerentes y asesores, que tienen un soporte en los consejeros”, señala parte de la resolución.

PUEDES VER:

Además, el juez indicó que los investigados afrontarían penas altas en caso de ser sentenciados, lo que fue determinante para la reclusión de “Los Hijos del Cóndor” en el penal de Socabaya.

Así, se estimó que la pena mínima para el gobernador sería de 19 años. En tanto, sobre los consejeros Veto Bernal y Jeimy Flores pesaría una condena mínima de 13 años, mientras que para los funcionarios esta sería de 12 años. Sobre el dirigente Mario Jacobo la pena sería de 11 años.

Ninguno de los investigados, con excepción de Llayqui, acreditó arraigo laboral, por lo que el presupuesto de peligro de fuga quedó sentado. Los investigados apelarán la medida.

Enfoque

Aplica suspensión a Elmer Cáceres Llica

Walter Paz Gamarra, ex asesor legal del GRA

El consejo regional es el llamado para declarar quien va a ser el sucesor del vicegobernador porque hasta ahora solo se puede declarar la vacancia de este por su fallecimiento. Simultáneamente se debe declarar la suspensión de Cáceres Llica por impedimento para ejercer el cargo.

El Consejo Regional debería respetar las reglas de la democracia, personalmente he tenido serias discrepancias con los actos de corrupción de Cáceres Llica, sin embargo, creo que debe suceder en el cargo a Walter Gutiérrez un consejero, no de los partidos que perdieron, sino del mismo partido que ganó (Kimmerly Gutiérrez) de lo contrario vendrán los oportunismos y sería absurdo. “Los perdedores” no pueden aprovecharse del momento.