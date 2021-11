Tachas contra candidatos al Tribunal Constitucional podrán presentarse hasta el 1 de diciembre

El cronograma de la comisión especial encargada de escoger a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) fija que las tachas contra los candidatos para ser nuevos tribunos podrán ser presentadas hasta el próximo 1 de diciembre. Esto, luego de que el último 15 de noviembre, el grupo de trabajo parlamentario aprobó la inscripción de 76 postulantes.

Según detallan las normas establecidas por la comisión presidida por el congresista Jose María Balcázar, las tachas pueden presentarse de lunes a viernes entre las 9.00 a. m. y las 5.00 p. m., ya sea de manera virtual o presencial y utilizando el formato que aparece en la web del Congreso.

Posterior a ello, el descargo de la tacha se realizará dentro de los cuatro días hábiles luego de que sea notificada. Del mismo modo, esta podrá ser hecha tanto de manera virtual como presencial.

El 15 de noviembre, la comisión especial encargada de seleccionar a los nuevos magistrados del TC aprobó con 7 votos a favor, uno en contra y una abstención la admisión de 76 carpetas de inscripción

Durante aquella sesión, el presidente del grupo parlamentario resaltó que en esta primera etapa se evaluaron los requisitos mínimos de los candidatos para el concurso público en mención.

“Cumpliendo el cronograma se ha revisado la carpeta de cada postulante y lo que hay que hacer es ver la cuestión formal, si cumple o no cumple lo mínimo. ¿Cuál es lo mínimo? El tiempo que se requiere para ser candidato al Tribunal Constitucional, y que sean maestros, doctores o abogados. De qué universidad son y qué tiempo están colegiados, eso es lo básico que se requiere para esta primera etapa”, explicó.

PUEDES VER: Los caminos de otra intentona de golpe en el Congreso

Sobre panel internacional

En una entrevista previa para la República, José María Balcázar se pronunció sobre el panel internacional de expertos que evaluará el proceso de selección de manera independiente y aseguró que tendrán en cuenta sus opiniones, pero descartó que estas sean vinculantes.