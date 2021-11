Bruno Pacheco no se presentó ante Comisión de Defensa y señala que guardará silencio

El secretario general de Presidencia, Bruno Pacheco, no se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso para responder por las denuncias en su contra sobre los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Pacheco alegó que se someterá a la investigación abierta en su contra por la Fiscalía de la Nación; por tanto, hará uso de su derecho a guardar silencio.

“Comunico que ante la Comisión de Defensa (...) voy a guardar silencio (...) y me voy a someter a la investigación -como corresponde- que se me sigue en la Fiscalía de la Nación , teniendo en cuenta que la Fiscalía es el titular de la acción penal y tiene como principal función investigar hechos de apariencia delictiva”, se puede leer en el documento dirigido al presidente del mencionado grupo de trabajo parlamentario, José Williams.

Excomandante José Vizcarra confirma presión desde el Gobierno para ascensos irregulares en las FF. AA.

El ex comandante general del Ejército José Vizcarra confirmó que su pase al retiro, solo tres meses después de asumir el cargo, se generó por discrepancias con el Ejecutivo respecto al ascenso de dos “recomendados”. Señaló que las presiones vinieron desde Palacio de Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, quienes le habrían increpado por no hacer lo posible para forzar el ascenso de dos elementos afines al Ejecutivo.

“Solamente me queda pensar que (su pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo recibí unos pedidos que se me hizo conocer con unos días de anticipación del proceso, tengo mensajes de WhatsApp que lo prueban, a través del secretario Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y del edecán del ministro de Defensa”, declaró el ex comandante general del Ejército.