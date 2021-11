Acuña sobre reunión con premier: “Fue a agradecer a la bancada porque se le dio el voto de confianza”

Con información de: Gianella Aguirre/URPI-LR

Durante la presentación de su libro “200 años, 200 rostros, Personajes del Bicentenario” esta mañana, Cesar Acuña dio detalles de su reunión con la primera ministra, Mirtha Vásquez, que tuvo lugar el último lunes 8 de noviembre en el interior de su vivienda en La Molina.

La reunión habría sido para agradecer el respaldo de Alianza Para el Progreso luego de otorgar el voto de confianza al gabinete Vásquez, según Acuña.

“Ella me pidió una cita y yo le dije que la única hora que yo podía atenderla era a partir de las diez de la noche. Fue a mi casa, y no creo que sea una reunión a escondidas. Fue a agradecer a la bancada porque se le dio el voto de confianza” , sostuvo.

El líder de APP descartó toda intención de ocupar algún cargo ministerial en el Gobierno de Castillo, e indicó que él se mantiene al margen. “Yo no quiero ser ministro, no quiero trabajo, mi interés es el país”, enfatizó.

PUEDES VER: TC declara inconstitucional la resolución legislativa que aprobaba una cuarta legislatura en el Congreso

En tanto, Cesar Acuña se refirió a la ausencia de Mirtha Vásquez en el discurso por los primeros 100 días de gobierno de Pedo Castillo. “Yo lamento que el presidente, habiendo recibido la carta de renuncia del ministro Ayala, no lo haya aceptado. Esa es una forma de desautorizar a la ministra.”

No obstante, Acuña dejó en claro que APP apoyará la gobernabilidad del país, sin embargo, desde la bancada no creen que el bienestar del país se deba ver resquebrajado por acciones de ciertos ministros.

“No estamos por la vacancia, queremos que este gobierno termine, porque si nosotros, los partidos, no le ayudamos, el más afectado no es el presidente y los ministros, el más afectado es la gente pobre que no tiene que comer”, sostuvo.

Con respecto al escándalo político sobre los ascensos irregulares en las FF. AA., donde está involucrado el ministro de Defensa Walter Ayala, Acuña indicó que APP apoyará primero la interpelación y posteriormente la censura del ministro.