Portalatino: “No voy a dar el voto de confianza a Mirtha Vásquez porque no me representa”

La congresista oficialista Kelly Portalatino ratificó su posición de no apoyar el voto de confianza para el gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Señaló que esta noche se reunirá la bancada de Perú Libre para tomar una postura de cara a la reanudación del debate en el pleno del Congreso, este jueves 4, pero precisó que ya hay varios parlamentarios que están en contra de apoyar a la titular de la PCM con su voto.

“ Ratifico mi posición, no voy a dar mi voto de confianza a la Sra. Vásquez porque ella no me representa, representa a las ONG, representa a esos caviares , representa a un sector minoritario y nosotros representamos a las masas populares”, expresó a RPP.

El pasado lunes 25 de octubre se suspendió el debate del voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, por el fallecimiento del congresista oficialista Fernando Herrera. La nueva fecha está establecida para el 4 de noviembre, según indica un documento remitido por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

Sobre salida de Barranzuela

Durante la noche del martes, Luis Barranzuela anunció su renuncia al cargo de ministro del Interior tras los cuestionamientos en su contra luego de haberse conocido la reunión social organizada en su vivienda, tipo de evento prohibido por su propio despacho.

“ He tomado la decisión democrática de renunciar de forma irrevocable al cargo de ministro del Interior, rechazando las falsas acusaciones a mi trayectoria profesional y en respeto a la gobernabilidad y la confianza del presidente de la República”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Kelly Portalatino saludó la decisión de Barranzuela Vite: “Fue una irresponsabilidad hacia su investidura (la fiesta que organizó), a pesar de ese decreto supremo que su mismo despacho sacó. Pero sí hay que decir que ha tomado una decisión sensata de presentar su renuncia ”, expresó.

