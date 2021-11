Portalatino exige a Mirtha Vásquez que le pida la renuncia a Luis Barranzuela

La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino exhortó a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a que pida “inmediatamente” la dimisión al cargo de ministro del Interior a Luis Barranzuela, quien el último domingo organizó una fiesta en su domicilio, a pesar de que toda celebración o reunión social estaba prohibida por disposición del Mininter. La legisladora oficialista aseguró que el Gobierno de Pedro Castillo requiere “disciplina y respeto por las medidas sanitarias”.

“ Exigimos a la premier Mirtha Vásquez que solicite inmediatamente la renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela. La emergencia sanitaria que vivimos y el Gobierno popular que representamos exigen disciplina y respeto por las medidas sanitarias. No seamos irresponsables”, manifestó Portalatino en un tweet.

El último lunes se difundieron imágenes en las que se aprecia a Barranzuela Vite participando en una fiesta, hecho que el titular del Interior negó, y afirmó después que la congregación de personas en su hogar “obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos al interior de nuestro Perú”.

“No realicé ningún evento ni promoví la concentración de personas en mi domicilio. Por el contrario, soy respetuoso de las medidas vigentes contra la COVID-19″, agregó el ministro a través de un comunicado, donde también sostiene que quienes no pudieron asistir a su domicilio participaron vía Zoom.

Congresistas de Perú Libre piden salida de Luis Barranzuela

Al pedido de renuncia a Luis Barranzuela también se sumaron los congresistas de Perú Libre Silvana Robles, del ala dura, y Roberto Kamiche, del ala magisterial. Kamiche mostró su indignación por la fiesta del ministro, así como sus posteriores descargos a la ciudadanía.

“La verdad, no sé qué me da más indignación: que haya hecho una fiesta infringiendo la normatividad de una cartera que él maneja o que insulte la inteligencia de los peruanos con un tweet que lanzó desmintiendo que era una fiesta y era una ‘reunión de coordinación’. Ya no se puede defender lo indefendible. (…) Ya debe renunciar hace rato, por moral, por amor propio, por vergüenza, ha debido de renunciar”, aseguró Kamiche en entrevista con Canal N.

En tanto, Robles instó al titular del Mininter a asumir su responsabilidad y renunciar: “No invoco las sinrazones de la derecha para cuestionar su función, sino sus propios actos que lo descalifican para seguir en el cargo. Su renuncia no debe esperar”.