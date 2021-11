Vocero de APP sobre Luis Barranzuela: “Lo mejor que puede hacer es renunciar”

A pesar de la disposición del Ministerio del Interior (Mininter) que prohíbe las reuniones sociales, el titular de esta cartera, Luis Barranzuela, fue captado en plena fiesta COVID-19 celebrando el Día de la Canción Criolla junto con varios invitados dentro de su vivienda en Surco, en horas previas al lunes 1 de noviembre.

En conversación con La República, Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), consideró que este tipo de acciones “no corresponden a un ministro” y que luego “de revisar las imágenes al detalle” la agrupación tomará una decisión desde el Congreso de la República.

“Este es un acto que no corresponde a un ministro y mucho menos del Interior, quien está a cargo de controlar el incumplimiento de las normas sanitarias por la pandemia. Es bastante preocupante la actitud del ministro (Luis Barranzuela ). Más aún que en un fin de semana bastante confuso para el país con mineras incendiadas. Además, hay una escalada violenta en el corredor minero. Hace una semana tomaron la carretera interoceánica. El tema de la seguridad está en cuestión”, declaró.

Por otro lado, Salhuana descartó que lo sucedido con Luis Barranzuela influya en la postura de APP para el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez pues sostuvo que esta decisión depende de las políticas expuestas por la titular de la PCM en el Pleno el pasado lunes 25 de octubre.

No obstante, señaló que en el caso del actual ministro del Interior “todas las bancadas tienen una posición ya conocida” y que en el caso de Alianza para el Progreso se planteará luego del debate para la investidura este jueves.

“Nosotros en APP somos de esa idea (de no dar la confianza). No podemos poner en tela de juicio, primero debemos debatir la política general expuesta por la premier y que nuestro voto no dependa de la continuidad, o no, de u ministro . Eso se puede ver de una manera separada a través de la interpelación y censura”, manifestó a este medio.

“Lo mejor sería que renuncie”, asegura Salhuana

Eduardo Salhuana es el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso este 2021. Foto: Paolo Peña/La República

Luis Barranzuela negó haber realizado una fiesta en su casa pese a ser captado junto con varios invitados. En declaraciones a la prensa, exclamó: “Fue una reunión de trabajo. El Perú no puede parar, vamos a seguir trabajando”.

Sin embargo, de acuerdo a las imágenes difundidas en Latina, Barranzuela se encontraba dentro de su propiedad ubicada en el cruce del jirón José Albujar con San Antonio, en Surco, donde se vio a varias personas que continuaban llegando, entre ellas, el congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre,

Sobre ello, Salhuana opinó que el funcionario debería “hacerle un favor al presidente Pedro Castillo” solicitando su renuncia.