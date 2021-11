Barranzuela aseguró que tuvo “reunión de trabajo” en su casa, pero no la registró en agenda como manda la ley

El titular del Ministerio del Interior, Luis Barranzuela, realizó una fiesta en su casa de Surco la noche del 31 de octubre, a pesar de que el Mininter días antes había señalado que las reuniones sociales estaban prohibidas. En su defensa, el ministro aseguró que no organizó “ningún evento” ni promovió “la concentración de personas” en su domicilio, y que se trató de una “reunión de trabajo”.

“ La presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos al interior de nuestro Perú , y de ninguna forma de carácter social o evento masivo. Las personas que no pudieron concurrir estuvieron en contacto vía zoom, como el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, quien nos acompañó hasta las 18.00 horas”, explicó Barranzuela a través de un comunicado.

No obstante, tal como alertó Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dicha “reunión de coordinación” no se encuentra registrada en la agenda del despacho ministerial del Ministerio del Interior . Esta redacción hizo una búsqueda entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, y en ese intervalo de tiempo la agenda no registra actividades del ministro.

Asimismo, el titular de la cartera del Interior está en falta, pues está infringiendo el artículo 16.3 de la ley número 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, al no haber registrado en la agenda una reunión realizada fuera de la sede institucional.

“Los funcionarios y servidores públicos mencionados en el artículo 5 de la presente ley —entre ellos, ministros de Estado— están prohibidos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional. Excepcionalmente, los actos de gestión pueden realizarse fuera de la sede institucional siempre que sean programados previamente en la agenda oficial , en cuyo caso debe dejarse constancia del hecho y registrar la gestión conforme al reglamento de la presente ley”, dice la norma.

Agenda del Ministerio del Interior.

Los invitados

En la “reunión de trabajo” que asegura haber tenido el ministro del Interior, Luis Barranzuela, en su casa, también estuvieron presentes el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo y el abogado Raúl Noblecilla.

Además, las cámaras de Latina captaron que una persona salía de la vivienda de Barranzuela con una copa en mano. La música, en tanto, se podía escuchar desde fuera del domicilio. El medio televisivo precisó que la celebración habría comenzado aproximadamente a las 9.00 p. m.