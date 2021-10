Cueto negará el voto de confianza a gabinete Vásquez por no cambiar a ministro Barranzuela

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, anunció que le negará la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez por no haber aceptado los pedidos – durante la ronda de diálogo con las bancadas del Congreso – para hacer cambios en los ministerios del Interior y Educación. Consideró que mantener en el cargo a Luis Barranzuela sería determinante de cara a la presentación de la titular de la PCM ante el Parlamento.

“Sé que hay muchas bancadas que no solo cuestionan al ministro Barrenzuela, sino también a otros ministros. (…) Nosotros le dijimos directamente a la Sra. Vásquez que la posición de nuestra bancada era que debía cambiar al Sr. Barranzuela (Mininter) y al Sr. Gallardo (Minedu), veo y entiendo que no lo va a hacer . Al menos, yo no le pienso dar el voto de confianza”, declaró en los exteriores del Congreso.

Este lunes 25, la jefa de la PCM se presentará, junto con su gabinete, en el Congreso de la República para presentar la política general del gobierno y pedir el voto de confianza. La sesión fue programada para las 11.00 a. m.. Así lo dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, luego de responder a la solicitud enviada por Mirtha Vásquez a su despacho.

Renovación Popular iría por la censura de Barranzuela

En este sentido, José Cueto adelantó que, si la mayoría parlamentaria le entrega el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, la línea de Renovación Popular será ir por la censura del ministro Luis Barranzuela: “ Lo vamos a volver a citar, pero yo no veo de dónde va a responder los cuestionamientos que tiene él, así que lo más probable es que lo censuremos posteriormente si es que no responde ”.