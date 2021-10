Boluarte: Me sentí maltratada por el comunicado de Perú Libre al querer expulsarme

Maltrato. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que en las últimas semanas se sintió maltratada por el partido político Perú Libre, en el que actualmente milita. Esto, debido al comunicado donde la agrupación política expresa su rechazo hacia ella y Betssy Chávez como integrantes del gabinete ministerial liderado por la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“Sí, (me siento maltratada) porque hubo un pronunciamiento donde han pretendido expulsarme a mí y a la ministra Betssy Chávez. Quisiera saber cuál es mi culpa para que me expulsen del partido político. Más bien, cuando hicimos la campaña, trabajamos duro para posicionar el nombre del partido en Lima”, declaró durante una entrevista en Cuarto Poder este domingo.

A través de un comunicado difundido el último viernes 15 de octubre, el partido del lápiz descartó que la designación de ambas ministras signifique una real presencia de Perú Libre en el Gobierno, ya que esta decisión habría sido, según la bancada, completamente arbitraria y sin una coordinación previa.

Al respecto, la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) contó que al comienzo de su militancia, sí se sentía cómoda porque sintió que Perú Libre “es un partido decente” debido a que, según dijo, no le cobraron para ser candidata.

“Hasta ese momento, no me sentí maltratada por el partido, pero ahora (sí), que estamos apostando por la gobernabilidad por la alta responsabilidad de gobernar cinco años. Lamento mucho que en el partido (Perú Libre) hayan discrepancias que deberían tratarse dentro del partido. No exponerlo públicamente ”, aseveró.

En otro momento, Dina Boluarte añadió: “Para mí fue sorpresivo que sacaran ese pronunciamiento, pero tengo entendido que las bases a nivel nacional se han pronunciado indicando que no estaban de acuerdo con el pronunciamiento que sacó el grupo del señor Vladimir Cerrón donde nos querían expulsar a mí y a la congresista Betssy Chávez”.

Por otro lado, informó que se reunió con un grupo de congresistas oficialistas con el fin de hacer “un llamado a la unidad”, ya que, a su criterio, esa fue la apuesta que hicieron los peruanos con la elección de Pedro Castillo como presidente.