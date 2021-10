Abogado de Vizcarra anuncia que expresidente irá al TC para que se le entreguen credenciales de congresista

Por Miguel Ángel Candia

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, agotará todas las instancias necesarias para que se le reconozca como congresista de la República en el periodo 2021-2026, incluso si esto demanda elevar el caso hasta la última instancia: el Tribunal Constitucional (TC).

Esa decisión de acudir al TC fue analizada tras el fallo del 6° Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, que declaró infundada la acción de amparo presentada por la ciudadana Ángela Escobar Yáñez, a fin de que el exmandatario pueda recibir las credenciales del Congreso y ejercer como parlamentario.

En conversación con La República, Fernando Ugaz, abogado del expresidente, detalló que de ser necesario llevarán el caso ante el TC.

“ Se va a apelar. Nosotros nos vamos a ir al Tribunal Constitucional, ya que representantes de la Unión Europea han determinado que el JNE tuvo que cumplir su función constitucional, que es entregar sus credenciales al expresidente Martín Vizcarra”, aseveró.

El recurso rechazado este miércoles 13 de octubre por el Poder Judicial desestima el argumento de que no se le debió negar la entrega de las credenciales a Martín Vizcarra debido a que la decisión del Congreso se dio después de que las elecciones habían concluido. La resolución señala: “En ningún caso puede acceder al cargo de congresista quien este inhabilitado en el ejercicio de la función pública”.

Fernando Ugaz detalló que durante el proceso se evidenció una serie de irregularidades que han perjudicado el juicio, acusando un adelanto de opinión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, además de calificar el proceso de “aberración” y de “circo”.

El letrado indicó que primero impugnarán la decisión y luego de ello analizarán elevar el caso al TC. Aclaró que la decisión en torno a la demanda impuesta por la ciudadana Ángela Escobar Yáñez no perjudica el otro camino legal que vienen siguiendo y que busca anular la inhabilitación de 10 años impuesta por el Congreso al expresidente.

Martín Vizcarra fue elegido congresista en las últimas elecciones, pero no puede ejercer el cargo por estar inhabilitado. Foto: composición/La República

“Mañana se realizará el informe oral del amparo puesto contra la inhabilitación del Congreso contra Martín Vizcarra”, señaló Ugaz. Dicha audiencia se realizaría antes del mediodía. En esa línea, el defensor del exmandatario aclaró que este es un recurso diferente al interpuesto por la ciudadana.

Correrán la misma suerte en el TC

Por otra parte, el abogado penalista Mario Amoretti respaldó la decisión del Poder Judicial de declarar infundada la acción de amparo presentada a favor de Martín Vizcarra. Además, señaló que el ex jefe de Estado fue correctamente inhabilitado y que el JNE actuó de acuerdo a ley al negarle las credenciales de congresista.

En ese sentido, anticipó que la defensa legal del expresidente deberá buscar una apelación y en caso reciba la misma respuesta , ir hasta el TC. “Seguro va a apelar a una sala civil, pero lo que tendría que pasar es que esta ratifique la decisión del Poder Judicial”, remarcó.

Consideró que, de ir por el camino del Tribunal Constitucional, agotando su última instancia, en un plazo no mayor de 6 meses se estaría resolviendo el caso: “lo que va a ocurrir es que no le van a dar la razón”, añadió.

En Somos Perú esperan su incorporación

El vocero alterno de la bancada de Somos Perú, Wilmar Elera, se pronunció sobre la decisión del Poder Judicial, asegurando ser respetuoso de la misma. Aunque dijo no compartir la evaluación que realizó el ente judicial respecto a quien fue parte de la campaña electoral de su partido.

Martín Vizcarra postuló al Congreso por Lima con Somos Perú este 2201. Foto: Edgar Jara/La República

“Son decisiones autónomas, pero me imagino que toman esta decisión como parte de esta política del Congreso anterior de inhabilitar al expresidente Vizcarra por 10 años. Es una evaluación que deben haber realizado los jueces y terminaron con esta negativa de no permitirle que asuma su cargo”, señaló.

Solo le queda la vía judicial. Wilmar Elera aclaró que no mantienen coordinaciones con el expresidente y que a través del Congreso no se viene impulsando alguna acción para buscar su incorporación a la bancada de Somos Perú, solo quedándole la vía legal.