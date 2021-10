Muñoz sobre Luis Barranzuela: Pedro Castillo tomó una mala designación, tiene que cambiarlo

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó la designación a Luis Barranzuela como ministro del Interior, quien el último 13 de septiembre fue incluido en una investigación que el Ministerio Público realiza a la administración judicial de la empresa agroindustrial Tumán (periodo 2015-2016). “ Creo que lo que tiene que hacer el presidente de la República es justamente darse cuenta que es una mala designación, tiene cambiarlo ”, dijo el burgomaestre.

Muñoz Wells también indicó que si bien el cambio de gabinete ministerial trajo un mensaje de tranquilidad por el equilibrio de poderes entre el Legislativo y Ejecutivo, hay ministros que integran el Consejo de Ministros que no se encuentran a la altura del cargo, en relación a las carteras del Interior y Educación.

“ Es un gabinete que ha traído un mensaje de tranquilidad, pero hay algunas cosas que corregir. Hay algunos ministros que no necesariamente están a la altura de lo que tiene que ser un ministro, que no se cuestione, que no haya tenido sanciones y que no tenga conflicto de intereses ”, remarcó.

Ministro del Interior bajo lupa de la Fiscalía

Marcelino Llontop Suyon, durante la administración de la empresa agroindustrial Tumán, habría cometido una serie de delitos como el robo de azúcar para su venta informal o para pagar deudas contraídas anteriormente, según la denuncia de Jacinto Flores, Vicente Castillo y Miguel Delgado, presuntamente vinculados al grupo Oviedo.

La denuncia involucra al ministro del Interior, Luis Barranzuela, debido que a través de una auditoría se detectó que a un estudio jurídico le pagaron 778.166 soles y a un grupo de diversos abogados hasta 1 178 683 soles en total, entre ellos, al titular de la cartera, a quien se le habría entregó 207.800 soles.

Todas las adquisiciones y compras de bienes y servicios durante la administración Llontop Suyon no siguieron el trámite normal. Ya que no hubo requerimiento de usuario, del área de logística, de cotizaciones, de aprobación de gerencia de finanzas, de verificación de la entrega del bien, de la guía de remisión, del ingreso al almacén, de la forma de pago y de la verificación de conformidad.