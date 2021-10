AAR: “Queda claro que Bellido tiene como patrón a Vladimir Cerrón”

La segunda reforma agraria fue presentada formalmente por el presidente de la República, Pedro Castillo, en la explanada de Parque Arqueológico Sacsayhuamán, en Cusco, el pasado domingo 3 de octubre, así lo comentó Augusto Álvarez Rodrich.

El mandatario sostuvo que “no busca expropiar tierras ni afectar derechos de propiedad”, sino, por el contrario, “cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se ponga al servicio de nuestros agricultores familiares, (quienes estuvieron) relegados durante décadas, gobiernos tras gobiernos. Esto termina hoy”.

El periodista aclaró que lo anunciado no es una reforma, sino una paquete de medidas que ayudarán a un segmento del agro. Lamentó que no se haya convocado al sector más moderno como la agroexportación.

“Fue lo que propuso Verónika Mendoza en su programa de gobierno cuando fue candidata, pero con poco éxito porque nunca llegó a explicar de qué se trataba. No era un paquete relevante como tampoco lo es este conjunto de paquete de medidas de este Gobierno”, recordó.

Asimismo, se refirió a las declaraciones en quechua del primer ministro, Guido Bellido, quien amenazó al Parlamento. “Si el Congreso no aprueba, que la población escoja a otros”, dijo en la Ciudad Imperial.

“Es el estilo que va marcando el premier Guido Bellido. No puede dar un paso sino amenaza, sino lanza este tipo de arengas y lo evidente es que no tiene el propósito de mejorar políticas públicas, tener mejores iniciativas para el sector público, está en otra onda. ¿Qué cosa es Guido Bellido? Un coche bomba contra el sistema o un sobreviviente que lanza este tipo de cosas para que no lo acaben de botar”, cuestionó.

Ante los continuos cuestionamientos, Bellido Ugarte alegó que los medios de comunicación buscan enemistarlo con Castillo Terrones. “El presidente manda y yo obedezco”, dijo durante su participación en la Mesa de Desarrollo en Quillabamba, Cusco.

Sin embargo, AAR sostuvo que los chats de WhatsApp de Perú Libre, publicados por el portal Epicentro, demostrarían lo contrario.

Las capturas de pantalla revelan cómo el primer ministro solicita a la bancada oficialista exigir la renuncia de Óscar Maúrtua, canciller de la República. Además, develan el rechazo por los legisladores con una posición moderada como Betsy Chávez y una discusión sobre cómo Pedro Francke y Aníbal Torres manejan los ministerios de Economía y Finanzas y de Justica, respectivamente.

“Queda claro que este señor (Bellido) tiene como patrón, jefe al señor Vladimir Cerrón (...) El señor Bellido es un coche bomba contra el sistema, la racionalidad, el manejo económico y la democracia”, manifestó.

Rodrich cuestionó por qué, hasta el momento, el mandatario no ha removido a Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).