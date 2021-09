Isabel Cortez niega haber aprovechado gastos de instalación para comprar bienes de uso personal

La parlamentaria de la bancada de Juntos por el Perú (JP), Isabel Cortez, negó haber aprovechado el dinero de los gastos de instalación que solicitó al Congreso, pese a que ya vivía en Lima, para la adquisición de productos que estén destinados a su uso personal. Según manifiesta, dichas compras se dieron para la conformación de la ‘Casa del trabajador’, una iniciativa señalada por ella días atrás.

“Cómo se nota que esta prensa, que responde a una línea editorial empresarial a la que nunca le hemos importado los trabajadores, jamás ha pisado una casa sindical: esta prensa no conoce lo que significa para nosotros ‘un hogar’. En todo hogar, todo se comparte y lo equipamos con lo necesario para vivir. La casa de los trabajadores es eso, mi hogar, que me ayudará a realizar mejor mis funciones (que también las realizo sábados y domingos, días en los que el Congreso se encuentra cerrado)”, escribió en una publicación de su cuenta de Facebook.

“Será un lugar para recibir a todos los trabajadores del Perú, especialmente a los que vienen de las regiones a Lima a ser escuchados, a ser vistos, porque justamente es esta prensa concentrada la que nunca hace eco de sus demandas y los invisibiliza” , se lee en el mismo comunicado.

Imagen: captura de Facebook / Isabel Cortez

El pronunciamiento de Isabel Cortez se dio después de que un medio de prensa afirmara que usó el dinero de los gastos de instalación para adquirir un departamento en el Cercado de Lima, así como “sofás, escritorio, mesa, sillas, un televisor, ropero, un juego de dormitorio, lavadora y refrigeradora”.

“Quiero denunciar que esta ola de ataques y difamaciones coincide, justamente, con información que nos ha llegado, que al parecer grandes firmas de abogados están investigando a los compañeros que trabajan conmigo. Desde aquí les digo que no les tenemos miedo. Todo esto es señal de que nuestra labor de fiscalización está incomodando a las grandes empresas, a los grandes consorcios, a las élites que hasta ahora tenían impunidad para hacer lo que quisieran”, refirió la parlamentaria de JP.

Días atrás, cuando se le cuestionó por haber solicitado el beneficio de los gastos de instalación, Cortez señaló en sus redes sociales lo siguiente: “ Este dinero no va a ser para beneficio mío, va a ser para el beneficio de todos los trabajadores del Perú. Para que ellos puedan tener un lugar , un sitio donde puedan organizarse sindicalmente. Se va a llamar la ‘Casa del trabajador’”.

¿Pueden usarse así los gastos de instalación?

La República consultó a César Delgado Guembes, experto en temas parlamentarios, sobre la forma en que la legisladora piensa usar el referido dinero.

“Hay un acuerdo de Mesa Directiva que señala que los gastos de instalación tienen una finalidad determinada, no pueden usarse para cualquier cosa (...) “Aquí la cuestión es que los gastos de instalación son un dinero que se le tiene que dar, no están obligados a decir el motivo concreto. Una hipoteca que necesita cubrir el congresista, incluso eso encajaría, pero para construir la ‘Casa del trabajador’ o dárselo a alguien como donación, eso no debería ni decirse”, sostuvo.