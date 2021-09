Acción Popular propone crear el “Viceministerio de Metalurgia” pese a existir otras prioridades

La bancada de Acción Popular presentó este lunes 20 de septiembre un proyecto de ley que busca crear el “Viceministerio de Metalurgia” en el ministerio de Energía y Minas. El proyecto fue presentado por el vocero Carlos Zevallos Madariaga y tiene el respaldo de los congresistas Fredy López Ureña, Jorge Flores Ancachi, Carlos Alva Rojas, Wilson Soto Palacios, Elvis Vergara Mendoza. Dentro de las funciones del posible despacho viceministerial se promueve la industrialización de los recursos mineros dentro del territorio nacional para crear valor agregado y fuente de trabajo.

Se trata del proyecto 281-2021-CR, que, para los parlamentarios, en el análisis de costo no genera gasto al Estado debido a que el viceministerio de metalurgia funcionará con el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, de tal manera que no se incrementará el gasto económico.

Asimismo, la bancada de AP señala que creando el viceministerio se dará lugar a un Estado más eficiente, dado que conseguiría mayores recursos mineros, por el valor agregado a los minerales extraídos en territorio peruano, que serán transformados y permitirán crear más puestos de trabajo, dinamismo económico y tecnología.

Proyecto inviable

Juana Huaco, especialista en Gestión Pública de la Universidad de Piura (Udep), en declaraciones para La República, consideró que el proyecto de Acción Popular es inviable por las barreras burocráticas que se van a presentar ante la creación del viceministerio de metalurgia. Explicó que una división en el Ministerio de Energía y Minas implicaría separación de partidas presupuestarias y la inclusión de personal reasignado.

“ ¿Es necesaria esta separación o división? No agrandemos más el Estado. Más bien, es momento de agilizarlo, no de enredarlo más. El sector metalúrgico va bien, tiene sus reglamentos y normas específicas, ¿para qué el viceministerio? Para el tema de gestión, es una barrera más, porque es un sector en desarrollo que no tiene mayor problemática. No es el momento más oportuno cuando el problema de gobernabilidad está en prioridad, junto con la reactivación económica y el tema de la vacuna”, apuntó.

Video recomendado