Betssy Chávez sobre comunicado de PL contra Aníbal Torres: “Yo no tuve conocimiento”

La parlamentaria de Perú Libre, Betssy Chávez, señaló que no suscribió el comunicado emitido por su bancada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, después de que este se expresara en contra del secretario general de dicha agrupación, Vladimir Cerrón.

“No (suscribo con el comunicado). Yo no tuve conocimiento y ayer mismo lo mencioné. Me preguntaron cuando estaba yendo a la Morgue si sabía de esto y les dije que no, no me consultaron de ese pronunciamiento. Por el contrario, le di mi apoyo al ministro de Justicia” , declaró para Exitosa.

Asimismo, la legisladora señaló que, en la política, hay temas de fondo que se deben tener en cuenta y que hubo “voces muy importantes” durante la segunda vuelta electoral que ayudaron a Pedro Castillo a conseguir la presidencia de la República.

“ Las voces importantes finalmente nos permitieron a nosotros poder lograr este espacio y ser Gobierno, una de estas voces es Aníbal Torres . Yo ayer me comuniqué con él sobre el tema de Abimael Guzmán, por ahí conversamos un poco lo de esa carta”, precisó.

Hubo más congresistas en desacuerdo

Además de Betssy Chávez, otros parlamentarios de la bancada del lápiz tampoco estuvieron de acuerdo con el pronunciamiento contra el ministro de Justicia. Una de ellas fue Francis Paredes, quien indicó también que no le comunicaron sobre el comunicado que se publicaría en las redes de Perú Libre.

“ No solamente ellos están en desacuerdo. Hay un buen grupo que opina igual. Todos tenemos el derecho de opinar, tenemos una forma diferente de ver el panorama, y de verdad respetamos la función que cumple cada uno de los miembros. Del señor Cerrón, es su partido, pero tiene que comprender que nosotros somos Gobierno y que por la gobernabilidad hemos buscado alianzas. Lo que digamos o dejemos de decir siempre va a causar suspicacias a nivel nacional”, declaró para La República.

“(El comunicado) lo vimos temprano, se debió haber pasado de manera orgánica, pero nosotros estábamos fuera, en nuestras regiones. A varios no se nos informó. No puedo decir nombres, pero hay muchos a quienes nos parece que se debería barajar este ruido político que se hace a veces”, manifestó.