Keiko Fujimori sobre posible próxima candidatura: “No me voy de la política”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a una próxima candidatura para las elecciones presidenciales del año 2026 y mencionó que si bien no está dentro de sus planes tentar por cuarta vez el cargo de jefe de Estado, tampoco es algo que podría descartar, ya que no ha considerado cesar su actividad política.

“Yo espero que no (ser candidata presidencial). No sé qué me deparará mi destino. No me voy de la política. No está dentro de mis planes ser candidata”, mencionó Fujimori para Willax.

Asimismo, consideró visitar a la abogada Lourdes Flores Nano, quien asumió la defensa legal de Fuerza Popular durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, y admitió que le gustaría tenerla en su partido como postulante a la alcaldía de Lima.

“Ahora que ya no tengo restricciones, voy a ir a verla, voy a ir a saludarla, voy a ir a agradecerle. Respeto, valoro muchísimo a Lourdes Flores. Ella ha sido una gran crítica del fujimorismo y mía también. Pero respeto muchísimo su rol como política. Me encantaría (que Lourdes Flores sea candidata a la alcaldía por Fuerza Popular). Esa respuesta la tiene que dar ella” .

Keiko Fujimori: declaran fundada apelación a prohibición de comunicarse con Torres y Flores

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado decidió declarar fundada la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori a la prohibición de comunicarse con los testigos Lourdes Flores Nano y Miguel Torres.

“El hecho de aparecer en actos públicos en compañía de los mencionados testigos no configura el peligro procesal que justificó imponer la regla de conducta que se dice transgredida y que está establecida en el literal d) de la resolución nº. 81″, se lee en la resolución.