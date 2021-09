Este lunes, la Comisión de Mujer y Familia acordó citar al titular de la PCM, Guido Bellido, a fin de esclarecer la agresión verbal sexista que denunció la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos.

Con 10 votos a favor y 3 en contra, el mencionado grupo trabajo determinó que el primer ministro está invitado a la próxima sesión, programada para el lunes 13 de setiembre a las 2.00 p. m.

Los legisladores que rechazaron la propuesta fueron Janet Rivas, Luis Kamiche y Ruth Luque, quien aseguró que “ya existe un marco de ley, que es la ley de acoso político ”. Asimismo, la parlamentaria de Juntos por el Perú aseveró que “este tema va a ser tratado en lleno en la Comisión de Ética” y que “no corresponde seguir revictimizando” a Patricia Chirinos.

Por su parte, Noelia Herrera sostuvo que “como integrantes de la Comisión de la Mujer debemos, por lo menos, solidarizarnos , porque los feminicidios son pan de cada día y la violencia contra la mujer llena las comisarias. La empatía es fundamental”.

Votos a favor:

Medina Hermosilla, Elizabeth Sara (Perú Libre)

Barbarán Reyes, Rosangella Andrea (Fuerza Popular)

Córdova Lobatón, María Jessica (Avanza País)

Ugarte Mamani, Jhakeline Katy (Perú Libre)

López Morales, Jeny Luz (Fuerza Popular)

Zeta Chunga, Cruz María (Fuerza Popular)

Martínez Talavera, Pedro Edwin (Acción Popular)

Portero López, Hilda Marleny (Acción Popular)

Herrera Medina, Noelia Rossvith (Acción Popular)

Alcarraz Aguero, Yorel Kira (Somos Perú)

Jáuregui Martínez de Aguayo, María de los Milagros Jackeline (Acción Popular).

Votos en contra:

Rivas Chacara, Janet Milagros (Perú Libre)

Kamiche Morante, Luis Roberto (Perú Libre)

Luque Ibarra, Ruth (Juntos por el Perú).

¿Qué le dijo Bellido a Chirinos, según la congresista?

De acuerdo con Chirinos Venegas, Bellido Ugarte la ofendió con una expresión sexista luego de pedir el despacho que utilizó su difunto padre y exparlamentario.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”, le habría dicho la militante de Avanza País al primer ministro. “ Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ‘¿Perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’ y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente ”, sostuvo en diálogo con RPP.

