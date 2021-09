Los tenientes generales PNP César Cervantes Cárdenas, Arquímedes León Velasco y Roy Ugaz Suárez fueron pasados al retiro por el Ejecutivo para facilitar el ascenso de grado del general Javier Gallardo y que asuma como nuevo comandante general de la PNP.

Como informó La República el 7 de agosto, el presidente Pedro Castillo y el ministro Juan Carrasco en esa fecha decidieron reemplazar a Cervantes por el general Javier Gallardo Mendoza. Pero a último momento, decidieron postergar el relevo en la Policía Nacional. Carrasco citó a Cervantes y le garantizó que continuaría hasta diciembre de este año.

“El cambio no se dio para no generar un clima de mayor inestabilidad”, dijeron fuentes del Ministerio del Interior. En efecto, las aguas del Ministerio del Interior estaban agitadas por las renuncias de los viceministros Carlos León Romero y Nicolás Zevallos Trigoso en protesta por la designación del dirigente de Perú Libre Grover Mamani Condori como director general de Gobierno Interior, un cargo para el que no estaba calificado.

De acuerdo con diferentes fuentes, la situación del teniente general César Cervantes cambió después del allanamiento policial de 3 inmuebles del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y de cuatro locales del mismo partido, a cargo de agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA), bajo el liderazgo del fiscal Richard Gómez, el sábado 28 de agosto.

Supuestamente Cerrón se quejó por no haber sido avisado sobre el operativo, y por la incautación de su computadora personal. Pero el comandante general de la PNP no tenía por qué hacerlo. Habría cometido infidencia. Tampoco la policía es responsable de lo que se incauta, eso es algo que decide el fiscal del caso. Y todo lo que se retira de los inmuebles está asegurado por una cadena de custodia impuesta por el Ministerio Público.

Pura ilusión

Cervantes consideró que solo se trataba de especulaciones hasta que el miércoles primero de setiembre, el inspector general de la PNP, teniente general Roy Ugaz Suárez, le comunicó que el presidente Castillo lo había citado a Palacio de Gobierno. “Durante la reunión, le comunicaron que sería el nuevo comandante general en reemplazo del teniente general César Cervantes Cárdenas”.

El general Roy Ugaz era el tercero en la línea de mando de la Policía Nacional y provenía de la desaparecida Guardia Civil o Código 1 de la promoción Los Paladines 1985.

“El propio presidente Pedro Castillo llamó por teléfono al general Ugaz para que se presentara en su despacho . Su llamada lo sorprendió, pero luego entendió que algo bueno se venía”, dijeron fuentes del entorno del inspector general.

Ugaz informó a Cervantes inmediatamente sobre la llamada del jefe de Estado. Cervantes le deseó buena suerte, sin saber que en Palacio de Gobierno se había resuelto su relevo y pase al retiro.

Este diario comprobó que en el portal de visitas a Palacio de Gobierno, el general Ugaz ingresó al despacho presidencial a las 3 y 47 y permaneció hasta las 4 y 33 de la tarde.

Ex comandante general. Teniente general PNP César Cervantes Cárdenas. Foto: difusión

“Durante la reunión, en todo momento el presidente Castillo comprometió al general Ugaz a continuar en la reforma policial, en la lucha contra la inseguridad ciudadana y resolver el problema de los venezolanos en el país”, relataron las fuentes

“Incluso el premier Guido Bellido, que también se encontraba en el despacho presidencial, lo felicitó y le pidió que lo apoyara en su gestión para darle tranquilidad a los peruanos”, informaron las fuentes.

“El general Ugaz llegó contento a su despacho y comentó a sus allegados que iba a hacerse cargo de la Comandancia General a pedido del presidente Castillo”, añadieron las fuentes.

“Estaba tranquilo y prefirió esperar mejor que saliera la resolución suprema de su designación en el diario oficial El Peruano”, agregaron las fuentes.

Sin embargo, cinco horas después de haber sido comunicado que iba a asumir la Comandancia General, el general Ugaz recibió una llamada de Palacio de Gobierno en la que le comunicaron que el presidente Castillo lo había pensado mejor, y que no sería el nuevo comandante general de la PNP.

¿Qué pasó en el transcurso de la tarde?, ¿por qué el presidente Castillo cambió repentinamente si ya había tenido la aceptación del premier Guido Bellido?

Ex inspector general. Teniente general PNP Roy Ugaz Suárez. Foto: difusión

Los gestos cuentan

“La noticia le cayó como un balde de agua fría al general Roy Ugaz, prácticamente se sintió maltratado. Primero le dicen que va a ser el director de la Policía y horas después le bajan el dedo”, dijeron las fuentes.

Mientras las horas pasaban, en el edificio de Corpac, se rumoreaba fuerte el nombre del general Javier Gallardo como el nuevo comandante general. Incluso se filtró en los medios de comunicación sobre los cambios que se iban a realizar en el alto mando policial.

Cuando se comprobó que el jueves 2 de setiembre el general Javier Gallardo también fue convocado por el presidente Castillo, entonces el teniente general César Cervantes sintió que la suerte estaba echada. Gallardo lo reemplazaría.

Sin embargo, Cervantes continuó despachando normalmente, pues no le comunicaron oficialmente de su relevo. Hasta que el viernes 3 de setiembre temprano salió publicada la resolución de su cambio y pase al retiro.

¿Y los abrazos del presidente Castillo y del ministro Carrasco de hacía menos de un mes mientras le aseguraban que continuaría como comandante general de la PNP hasta diciembre?

“El presidente Castillo tiene toda la potestad de relevar al comandante general . Y desde el primer momento que asumí el cargo dije que evalúen mi gestión. Yo he demostrado una entrega y compromiso con la institución y sobre todo con la ciudadanía. Durante mi gestión no hemos tenido costo social, hemos manejado las elecciones pese a la pandemia”, relató el teniente general César Cervantes a La República.

“Quiero dejar en claro que actué dentro de la ley, hice prevalecer la legalidad, la neutralidad y la imparcialidad. Ese fue mi compromiso. No tengo ninguna investigación o juicio por actos de corrupción. Y si algún costo tengo que asumir, lo asumiré porque soy el jefe de la Policía hasta el día de hoy, 3 de setiembre”, expresó el general Cervantes.

Al ser preguntado si su relevo del cargo se debió al irregular resguardo policial a Vladimir Cerrón, el general Cervantes dijo: “Soy el comandante general, y en ese caso está el jefe de la región policial Junín, el general Roger Arista Perea. Yo tengo un subcomandante general, no es que quiero soplar la pluma a otra parte o desligarme. Para eso hay un jefe operativo”, dijo el general Cervantes

Supuestamente Cerrón se quejó porque no le avisaron sobre el operativo. Foto: Félix Contreras/La República

No lo conoce

“Como comandante general he dispuesto que la Inspectoría actúe inmediatamente. Ellos son los que están desarrollando la investigación y deben establecer la responsabilidad. Esto es un acto ajeno al comandante general”, afirmó César Cervantes.

“Yo no designo qué policía va a resguardar. Para eso hay un director de Seguridad del Estado , hay un jefe de región, hay un jefe de departamento policial”, indicó el general Cervantes.

Sin embargo, al preguntarle si su relevo obedecía a una represalia del ejecutivo por no informar sobre los allanamientos a los locales de Perú Libre, el general Cervantes solo atinó a decir que no podía responder esa pregunta.

El nuevo comandante general de la PNP, general Javier Gallardo, nació el 19 de agosto de 1964 en el distrito de Tambopata, provincia de Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios.

Algunas versiones señalan que el general Javier Gallardo fue designado comandante general de la PNP por su cercanía con Vladimir Cerrón. La República le preguntó y lo negó.

“Soy el tercero en la terna dentro del escalafón de la Policía Nacional, por lo tanto el nombramiento como comandante general es legal”, explicó el general Gallardo.

“Al señor Cerrón no lo conozco, no tengo amistad con él”, apuntó.

También desestimó haber nacido en Cajamarca y que por ese vínculo lo haya designado el presidente Castillo.

“En las redes sociales y algunos oficiales en retiro dicen que mi nombramiento es por ser de Cajamarca, al igual que el presidente Castillo. Pero yo nací en un puesto policial de vigilancia fronterizo en Madre de Dios porque mi padre perteneció a la Guardia Republicana”, recordó el nuevo comandante general de la PNP.

El general Javier Gallardo aseguró que continuará con los planes de su antecesor, el teniente general César Cervantes: la reforma policial, la ejecución del Plan Mariano Santos y la inauguración y puesta en funcionamiento del nuevo hospital de la Policía Nacional.

Experiencia como perito balístico

Durante su carrera policial, el general Javier Gallardo Mendoza laboró en la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), en la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y en la Dirección de Criminalística de la PNP.

Una de las especialidades del general Javier Gallardo Mendoza es el peritaje balístico de identificación criminal.

Como nuevo subcomandante general de la PNP ha sido designado el general Javier Bueno Victoriano.

Para la posición de inspector general de la Policía Nacional ha sido nombrado el general Martín Parra Saldaña.

El general Javier Gallardo ocupaba el cargo de director de Orden y Seguridad de la Policía Nacional.

Los cambios en la cúpula policial generaron ciertas suspicacias porque la Dirección contra el Terrorismo y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, por disposición de las respectivas fiscalías, investigan a figuras del partido de gobierno, como el primer ministro Guido Bellido, el congresista Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.