Fiscalía citará como testigo al autor de notas contra Paola Ugaz

La Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del equipo especial del despacho del fiscal José Domingo Pérez ha considerado como testigo a Uri Ben Schmuel, autor de las notas contra la periodista Paola Ugaz, en las que la sindica como líder de una red de lavado de activos.

Así lo informó el abogado defensor de Paola Ugaz, Carlos Rivera. Este señaló que es importante que este acuda como testigo porque se trata de una declaración que tendrá que realizar ante el Ministerio Público y en la que él deberá presentar algún tipo de fuente o de respaldo de la información que ha venido publicando contra Ugaz desde hace un año y que se han replicado en el diario La Razón y el portal La Abeja.

“Nosotros solicitamos a la Fiscalía de Pérez Gómez que exija al diario Expreso que identifique quién era el periodista autor de esos reportajes. El diario Expreso respondió que era Uri Ben Schmuel”, informó Carlos Rivera.

En octubre del año pasado, Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, presentó ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez una denuncia por lavado de activos contra Paola Ugaz, sustentada en dos publicaciones del diario Expreso. La primera “Paola Ugaz al descubierto” (31 de agosto del 2020) y la segunda “Los chats de Paola Ugaz” (3 de setiembre del 2020).

“En el curso de la investigación, la mayoría de personas han declarado que no la conocen y no tienen ningún tipo de actividad comercial, bancaria, económica y que jamás ha sido parte de una organización de lavados de activos. Además, no existe ningún colaborador eficaz”, aseveró Rivera.

Acotó que Uri Ben Schmuel es un ciudadano extranjero que no cuenta con una dirección domiciliaria, de allí que la Fiscalía haya solicitado a Migraciones su expediente para lograr obtener su dirección y poder citarlo como testigo.

“Esperando expectante a que Uri Ben Schmuel, la fuente, la masa madre de toda esta información contra mí desde el 2018, vaya a declarar a la Fiscalía. Es una buena noticia para que de una vez por todas se caiga todo este castillo de naipes de mentiras que se repiten contra mí y se replican en La Razón, Expreso, La Abeja”, declaró Paola Ugaz. La periodista agregó que espera que cuando Ben Schmuel esté frente a la Fiscalía presente de una vez las pruebas. “Hasta ahora todo lo que ha presentado, salvo mi nombre, es falso”, afirmó.

Tanto para Ugaz como para su abogado, estas publicaciones son parte de una campaña de persecución como consecuencia de sus investigaciones sobre los manejos económicos y bancarios del Sodalicio.

Pedirán archivo del caso

El abogado Carlos Rivera dijo estar seguro de que el testimonio de Uri Ben Schmuel no podrá sustentar sus afirmaciones. “Vamos a esperar sus declaraciones y, sobre esa base, sabiendo perfectamente que no va a aportar ninguna prueba, solicitaremos el archivo del caso”, indicó. Agregó que es posible que lo querellen.

