El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, señaló que la situación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, es un tema que no se trata en las reuniones del Consejo de Ministros y que la decisión de mantenerlo o no en el cargo le compete al presidente Pedro Castillo.

“ No es un tema de debate en el Consejo de Ministros. Entiendo que esto es un tema que evaluará el presidente si realmente corresponde alguna decisión. El presidente ahora mantiene al ministro (de Trabajo) y tiene sus razones”, declaró Cevallos en diálogo con Exitosa.

“Pero nosotros estamos muy preocupados en el Consejo de Ministros por los temas de salud, por el tema económico en general, que no es tan sencillo. Tenemos millones de personas desocupadas y no hay una respuesta todavía a eso, cómo ha caído la capacidad adquisitiva de la gente en estos últimos meses. Creo que esto es una agenda prioritaria para nosotros”, agregó.

Asimismo, el titular de Salud manifestó que espera que el tema de Maraví “se tome con la seriedad respectiva” y no pensando en cómo golpear al Gobierno o en cómo arrinconar a los ministros.

Iber Maraví es cuestionado por sus presuntos vínculos con el terrorismo y con la senderista Edith Lagos. De hecho, como reveló La República, dos miembros de Sendero Luminoso identificaron al ministro de Trabajo como integrante de la organización subversiva, a inicios de la década de los ochenta, en Ayacucho.

No renunciará

El titular de Trabajo, Iber Maraví, quien ha puesto su cargo a disposición, reiteró durante la mañana de este jueves 3 de setiembre que no piensa renunciar y que acudirá a la interpelación si el Congreso así lo dispone.

“ Si estoy diciendo que voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar. Ahora, que el primer ministro me haya pedido la renuncia, creo que él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto. Y debo aclarar que el hecho de que me pida renunciar y yo no lo haga (...) no provoca ninguna confrontación”, declaró a la prensa.

