Tras recibir el voto de confianza por parte del Congreso, el primer ministro, Guido Bellido, indicó que presentaría cuestión de confianza si se interpela a los integrantes de su gabinete. Ante ello, José Cueto, parlamentario de Renovación Popular, refirió que ello corresponde a una “amenaza” al Legislativo.

“Esa es una amenaza directa al Congreso. Estos señores hoy se sienten empedrados, pero la Constitución habla bien claro de pedir confianza cuando caen dos gabinete, no cuando cae un ministro. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar porque al señor premier se le ocurre amenazar al Congreso ”, dijo en diálogo con RPP.

Asimismo, señaló que es parte del trabajo de los congresistas ejercer el control político a través de mecanismos como la interpelación, por lo que aseguró que no le parece adecuado que se plantee cuestión de confianza de ocurrir ese escenario.

“La herramienta llamada control político es exclusividad del Congreso. Si vamos a estar con este tema de cuestión de confianza por cada vez que cambiemos a un ministro interpelado, que lo haga . Yo no lo estoy retando, esa es su potestad como es la nuestra de interpelar y censurar”, añadió.

Cueto: “El fondo de todo esto es que van a ir a la constituyente”

En otro momento, Cueto Aservi expresó que el objetivo del Poder Ejecutivo de comentar que solicitarían cuestión de confianza ante mociones contra ministros es buscar el camino para el cambio de la carta magna.

“ El fondo de todo esto es que van a ir a la constituyente, ellos quieren cambiar la constitución y si en el camino estamos los del Congreso, van a tratar de todas maneras de avasallar”, sostuvo.

Por otro lado, acerca de la carta abierta al Presidente Pedro Castillo por caso del ministro de Trabajo, Iber Maraví, el legislador enfatizó que este último “no debería estar más en el Ejecutivo” y que espera que el mandatario “medite las cosas”.

Cueto: “No es posible que Vladimir Cerrón tenga ese tipo de seguridades”

Al ser consultado por la denuncia de indebida protección policial a favor del sentenciado Vladimir Cerrón, quien es secretario general del partido Perú Libre, el congresista manifestó que ese será otro de los motivos para citar al Parlamento al ministro del Interior, Juan Carrasco, a fin de que brinde explicaciones.

“ No es posible que tenga ese tipo de seguridades porque está en actividad (el agente). Yo ya le pregunté la otra vez al señor ministro, le mandé una carta que hasta ahora no responde, justamente preguntándole para que me responda oficialmente. (...) Al ministro del Interior lo vamos a citar de todas maneras”, acotó.

